Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/9/2025 - XSBD 5/9

XSBD 5/9. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 5/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 5/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/9/2025 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 5/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng giải không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng được kéo dài cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ 3: XSMN do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: XSMN do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ 5: XSMN do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ 6: XSMN do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay thưởng.

- Thứ 7: XSMN do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang quay thưởng.

