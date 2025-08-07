Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 8/8/2025 - XSBD 8/8

XSBD 8/8. XSBD thứ Sáu ngày 8/8/2025. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 8/8/2025 được quay vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả các giải thưởng XSBD 8/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 8/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 8/8/2025 - XS đài Bình Dương thứ 6 ngày 8/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng giải có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Quá hạn này, các vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ thanh toán tiền thưởng cho người chơi chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng.

Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam do đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam do đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

