Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 15/8/2025 - XSBD 15/8

XSBD 15/8. Trực tiếp XSBD thứ Sáu ngày 15/8/2025. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 15/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 15/8/2025 được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 15/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 15/8/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 15/8/2025

Xem thêm kết quả XSBD các ngày quay thưởng trước

- XSBD 8/8, kết quả xổ số Bình Dương thứ 6 ngày 8/8/2025

XSBD 8/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 8/8/2025.

- XSBD 1/8/2025

XSBD 1/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 1/8/2025.

- XSBD 25/7/2025

XSBD 25/7, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 25/7/2025.

- XSBD 18/7/2025

XSBD 18/7, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 18/7/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng từ người trúng thưởng.

Trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 15/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.