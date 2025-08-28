Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 29/8/2025 - Trực tiếp XSBD 29/8

XSBD 29/8. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 29/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 29/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 29/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 29/8/2025 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 29/8/2025

Xem lại kết quả xổ số Bình Dương các kỳ quay số mở thưởng gần đây nhất

- XSBD 22/8, kết quả xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 22/8/2025

XSBD 22/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 22/8/2025.

- XSBD 15/8/2025

XSBD 15/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 15/8/2025.

- XSBD 8/8/2025

XSBD 8/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 8/8/2025.

- XSBD 1/8/2025

XSBD 1/8, kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 1/8/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Nếu để quá thời hạn này, vé trúng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian thanh toán tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Ba do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Tư do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu do đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ quay thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy do đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 29/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.