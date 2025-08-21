Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 22/8/2025 - XSBD 22/8

XSBD 22/8. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 22/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 22/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 22/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 22/8/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 22/8/2025

- XSBD 15/8, kết quả xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 15/8/2025

- XSBD 8/8/2025

- XSBD 1/8/2025

- XSBD 25/7/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá thời hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý nhận được yêu cầu lĩnh thưởng của người trúng thưởng.

Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ quay thưởng.

