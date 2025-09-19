Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/9/2025 - XSBD 19/9

XSBD 19/9. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 19/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 19/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 19/9/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 19/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn nhận tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng. Quá thời hạn quy định mà người trúng thưởng chưa nhận thưởng, vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng không quá 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương quay thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang mở thưởng.

