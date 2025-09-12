Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/9/2025 - XSBD 12/9

XSBD 12/9. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Kết quả XSBD 12/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 12/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/9/2025 - XS đài Bình Dương thứ Sáu ngày 12/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định mà người trúng thưởng không nhận thưởng, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng hợp lệ từ người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam có đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu sẽ quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam do đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sẽ quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay ngày 12/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.