Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/9/2025 - Trực tiếp XSBDI 4/9

XSBDI 4/9. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/9/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 4/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 4/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/9/2025 - XS đài Bình Định thứ Năm ngày 4/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng. Do đó, người có vé số trúng thưởng cần lưu ý về thời hạn này để nhận thưởng theo đúng quy định.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng được kéo dài cho đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Phú Yên và Huế.

- Thứ 3: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Quảng Nam, Đắk Lắk.

- Thứ 4: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Đà Nẵng.

- Thứ 5: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị.

- Thứ 6: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT quay thưởng tại đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 4/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.