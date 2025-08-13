Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 14/8/2025 - XSBDI 14/8

XSBDI 14/8. Trực tiếp XSBDI thứ Năm ngày 14/8/2025. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 14/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 14/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 14/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 14/8/2025 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 14/8/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay số mở thưởng. Sau thời gian này, vé số trúng giải sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Công ty xổ số kiến thiết sẽ thanh toán tiền thưởng chậm nhất 5 ngày, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung do đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung do đài Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay thưởng.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay thưởng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay thưởng.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Gia Lai và Ninh Thuận.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung quay thưởng tại đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế.

