Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 28/8/2025 - XSBDI 28/8

XSBDI 28/8. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 28/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 28/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 28/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 28/8/2025 - Xổ số Bình Định thứ Năm ngày 28/8/2025

Xem lại kết quả xổ số Bình Định các kỳ quay thưởng gần đây nhất

- XSBDI 21/8, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 21/8/2025

XSBDI 28/8, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 28/8/2025

- XSBDI 14/8/2025

XSBDI 14/8, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 14/8/2025

- XSBDI 7/8/2025

XSBDI 7/8, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 7/8/2025

- XSBDI 31/7/2025

XSBDI 31/7, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 31/7/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn nhận tiền thưởng là 30 ngày, được tính kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Nếu quá thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng. Do đó, người có vé số trúng cần lưu ý về thời hạn này để lĩnh thưởng theo đúng quy định.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng từ người trúng thưởng. Nếu có tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài cho đến khi có quyết định chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Huế và Phú Yên.

- Thứ 3: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Quảng Nam và Đắk Lắk.

- Thứ 4: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Khánh Hòa và Đà Nẵng.

- Thứ 5: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.

- Thứ 6: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Ninh Thuận và Gia Lai.

- Thứ 7: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông.

- Chủ nhật: Xổ số miền Trung quay số mở thưởng tại đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 28/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.