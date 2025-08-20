Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 21/8/2025 - XSBDI 21/8

XSBDI 21/8. Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 21/8/2025 được quay thưởng vào lúc 17h15 bởi Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định. Kết quả XSBDI 21/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 21/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 21/8/2025 - XS đài Bình Định thứ Năm ngày 21/8/2025

Xem lại KQXS Bình Định các ngày quay thưởng gần đây nhất

- XSBDI 14/8, kết quả xổ số Bình Định thứ Năm ngày 14/8/2025

XSBDI 14/8, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 14/8/2025.

- XSBDI 7/8/2025

XSBDI 7/8, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 7/8/2025.

- XSBDI 31/7/2025

XSBDI 31/7, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 31/7/2025.

- XSBDI 24/7/2025

XSBDI 24/7, kết quả xổ số Bình Định hôm nay ngày 24/7/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh tiền thưởng của vé số trúng là 30 ngày, được tính kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng thưởng không còn giá trị để lĩnh thưởng. Do đó, người có vé số trúng thưởng cần lưu ý về thời hạn này để lĩnh thưởng theo quy định.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMT

- Thứ 2: Kết quả XSMT do đài Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Kết quả XSMT do đài Quảng Nam và Đắk Lắk quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Kết quả XSMT do đài Đà Nẵng và Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Kết quả XSMT do đài Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Kết quả XSMT do đài Gia Lai và Ninh Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Kết quả XSMT do đài Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Kết quả XSMT do đài Kon Tum, Khánh Hòa, Huế quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Định hôm nay 21/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.