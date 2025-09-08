Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/9/2025 - XSBL 9/9

XSBL 9/9/2025. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 9/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 9/9/2025 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 9/9/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 9/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Trường hợp ngày thứ 30 là ngày nghỉ lễ, Tết trong năm thì công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng vào ngày làm việc liền kề. Quá thời hạn này mà vé số trúng chưa lĩnh thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả tiền thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty XSKT nhận được yêu cầu trả thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán sẽ kéo dài đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

