Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 12/8/2025 - XSBL 12/8

Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 12/8/2025 lúc 16h15 nhanh và chính xác nhất trên VTC News. Kết quả xổ số Bạc Liêu 12/8/2025 được quay thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 12/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 12/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 12/8/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ 3 ngày 12/8/2025

Những lưu ý khi trúng thưởng XSBL

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn quy định, các vé số trúng chưa lĩnh thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giá trị giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng do nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền cho người khác lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định pháp luật hiện hành.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ 3: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ 4: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ 5: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang.

- Thứ 6: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ 7: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam tổ chức quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

