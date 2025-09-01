Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/9/2025 - XSBL 2/9

XSBL 2/9. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 2/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/9/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 2/9/2025

Xem thêm KQXSBL các ngày quay số mở thưởng trước

- XSBL 26/8, kết quả xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 26/8/2025

XSBL 26/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 26/8/2025.

- XSBL 19/8/2025

XSBL 19/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 19/8/2025.

- XSBL 12/8/2025

XSBL 12/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 12/8/2025.

- XSBL 5/8/2025

XSBL 5/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 5/8/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng. Nếu ngày thứ 30 là ngày nghỉ lễ, Tết trong năm thì Công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng cho khách hàng vào ngày làm việc liền kề. Quá thời hạn quy định, các vé số trúng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng thưởng theo quy định chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng.

Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ 4: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.

- Thứ 5: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Thứ 6: XSMN quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- Thứ 7: XSMN quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 2/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.