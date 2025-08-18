Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 19/8/2025 - XSBL 19/8

XSBL 19/8. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 19/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 19/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả XSBL 19/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 19/8/2025 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 19/8/2025

Xem thêm kết quả XSBL các ngày quay thưởng trước

- XSBL 12/8, kết quả xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 12/8/2025

XSBL 12/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 12/8/2025.

- XSBL 5/8/2025

XSBL 5/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 5/8/2025.

- XSBL 29/7/2025

XSBL 29/7, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 29/7/2025.

- XSBL 22/7/2025

XSBL 22/7, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 22/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho các vé chỉ khác một số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với số trúng giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ Ba: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu.

- Thứ Tư: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ.

- Thứ Năm: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 19/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.