Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 26/8/2025 - XSBL 26/8

XSBL 26/8. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 26/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 26/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 26/8/2025 - Xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 26/8/2025

Xem thêm kết quả XSBL các ngày quay số mở thưởng trước

- XSBL 19/8, kết quả xổ số Bạc Liêu thứ Ba ngày 19/8/2025

XSBL 19/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 19/8/2025.

- XSBL 12/8/2025

XSBL 12/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 12/8/2025.

- XSBL 5/8/2025

XSBL 5/8, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 5/8/2025.

- XSBL 29/7/2025

XSBL 29/7, kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 29/7/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSBL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bạc Liêu gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải 6 triệu đồng, cho những vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ 3: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- Thứ 4: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ 5: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận.

- Thứ 6: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ 7: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM.

- Chủ nhật: Kết quả XSMN sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 26/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.