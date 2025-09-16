Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/9/2025 - XSBL 16/9

XSBL 16/9. Kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Kết quả XSBL 16/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBL 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay 16/9/2025 - XS đài Bạc Liêu thứ Ba ngày 16/9/2025

Thời hạn lĩnh thưởng

Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng trên tờ vé). Nếu ngày thứ 30 là ngày nghỉ lễ, Tết trong năm thì công ty xổ số kiến thiết sẽ trả thưởng vào ngày làm việc liền kề. Quá thời hạn quy định mà vé số trúng chưa lĩnh thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng cho người trúng số không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được yêu cầu trả thưởng.

Trường hợp có tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài đến khi có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam có đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu quay thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay thưởng.

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam có đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long quay thưởng.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam có đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM quay thưởng.

- Chủ nhật: Xổ số miền Nam có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay thưởng.

