Kết quả West Ham 1-1 Man Utd: Sesko gỡ hòa phút cuối

West Ham 1-1 Man Utd Soucek 50' 90+6' Sesko

Man Utd vẫn bất bại nhưng không thể tạo ra chuỗi 5 trận thắng liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Michael Carrick. Sáng 11/2, "Quỷ đỏ" suýt bị West Ham đánh bại, phải nhờ tới bàn thắng muộn của Benjamin Sesko ở phút đá bù cuối cùng để giành được trận hòa ở vòng 26 giải Ngoại Hạng Anh.

Video: West Ham 1-1 Man Utd

Lợi thế sân nhà giúp West Ham nhập cuộc tự tin và chủ động gây sức ép lên Man Utd. Dù vậy, đội khách chủ động chơi phòng ngự chắc chắn, chờ thời cơ phản công. Hiệp một không có nhiều cơ hội. Mỗi đội chỉ có một cú dứt điểm trúng đích và không có bàn thắng.

Bước ngoặt khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn xảy ra ở phút 50. West Ham tiếp tục là đội tạo ra sức ép và tìm được bàn mở tỷ số nhờ công của Tomas Soucek. Điều này buộc Man Utd phải từ bỏ sự thận trọng để chơi tấn công. Tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách trong hiệp đấu này lên tới hơn 70%.

Nhận bàn thua, Man Utd trở nên vội vàng hơn, liên tục dồn ép đội chủ nhà. West Ham cũng chủ động lui về phòng ngự, bảo toàn tỷ số và chờ đợi cơ hội phản công nhanh.

Nỗ lực tấn công của Man Utd được đền đáp ở phút đá bù thứ 6. Cú dứt điểm một chạm của Benjamin Sesko làm tung lưới West Ham giúp Man Utd gỡ hòa, giành được thêm 1 điểm.

Bàn gỡ hòa của Sesko giúp Man Utd hòa West Ham.

Đội hình West Ham vs Man Utd

West Ham: Hermansen, Wan-Bissaka, Diasi, Mavropanos, Diouf, Bowen, Soucek, Potts, Summerville, Mateus Fernandes, Castellanos.

Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Mainoo, Casemiro, Amad, Bruno, Cunha, Mbeumo.

