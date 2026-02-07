07/02/2026 20:37:00 +07:00

Kết quả Man Utd vs Tottenham, vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

Cập nhật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh hôm nay 7/2: Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Man Utd đấu với Tottenham Hotspur vòng 25 mới nhất.

Man Utd1-0Tottenham
Tiếp tục cập nhật
Mbeumo38'

Trận Man Utd đấu với Tottenham thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 19h30 hôm nay 7/2 trên sân vận động Old Trafford, Manchester (Anh). Michael Oliver là trọng tài chính. Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số, highlight trận đấu sớm nhất

Đội hình Man Utd vs Tottenham Hotspur

Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Amad, Bruno, Cunha, Mbeumo.

Tottenham Hotspur: Vicario, Palhinha, Romero, van de Ven, Gray, Gallagher, Pape Sarr, Udogie, Odobert, Simons, Solanke.

Man Utd đấu với Tottenham ở vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh hôm nay

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất. Tính đến hết trận Man Utd gặp Tottenham, vị trí các đội bóng như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal2446/1753
2Man City2448/2247
3Aston Villa2436/2746
4Man Utd2444/3641
5Chelsea2441/2640
6Liverpool2439/3339
7Brentford2436/3236
8Sunderland2427/2636
9Fulham2434/3534
10Everton2426/2734
11Newcastle United2433/3333
12Bournemouth2440/4333
13Brighton2434/3231
14Tottenham2435/3329
15Crystal Palace2425/2929
16Leeds United2534/4329
17Nottingham2425/3826
18West Ham2429/4820
19Burnley2425/4715
20Wolves2415/458

Thông tin Man Utd và Tottenham Hotspur

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 33%, trong khi cơ hội thắng của Totteham Hotspur là 41%. Ngược lại, thuật toán mô phỏng của Opta lại đưa ra nhận định trái chiều khi đánh giá “Quỷ đỏ” có tới 50% khả năng thắng, còn Spurs chỉ đạt 24,8%. Những con số đối lập này cho thấy đây là màn so tài khó lường.

Sau ba chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của Michael Carrick hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 41 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm. Việc sớm dừng bước ở các đấu trường cúp giúp Man Utd dồn toàn lực cho Premier League với mục tiêu cạnh tranh vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.

Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Thomas Frank không thắng trong 6 trận gần nhất tại Premier League, trong đó có 2 trận thua liên tiếp trước Bournemouth và West Ham. Totteham Hotspur xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 29 điểm sau 24 vòng, kém vị trí thứ tư của “Quỷ đỏ” 12 điểm.

Minh Anh
