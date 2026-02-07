Kết quả Man Utd vs Tottenham, vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Man Utd 1-0 Tottenham Tiếp tục cập nhật Mbeumo 38'

Trận Man Utd đấu với Tottenham thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 19h30 hôm nay 7/2 trên sân vận động Old Trafford, Manchester (Anh). Michael Oliver là trọng tài chính. Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số, highlight trận đấu sớm nhất

Đội hình Man Utd vs Tottenham Hotspur

Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Amad, Bruno, Cunha, Mbeumo.

Tottenham Hotspur: Vicario, Palhinha, Romero, van de Ven, Gray, Gallagher, Pape Sarr, Udogie, Odobert, Simons, Solanke.

Man Utd đấu với Tottenham ở vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh hôm nay

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất. Tính đến hết trận Man Utd gặp Tottenham, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 24 46/17 53 2 Man City 24 48/22 47 3 Aston Villa 24 36/27 46 4 Man Utd 24 44/36 41 5 Chelsea 24 41/26 40 6 Liverpool 24 39/33 39 7 Brentford 24 36/32 36 8 Sunderland 24 27/26 36 9 Fulham 24 34/35 34 10 Everton 24 26/27 34 11 Newcastle United 24 33/33 33 12 Bournemouth 24 40/43 33 13 Brighton 24 34/32 31 14 Tottenham 24 35/33 29 15 Crystal Palace 24 25/29 29 16 Leeds United 25 34/43 29 17 Nottingham 24 25/38 26 18 West Ham 24 29/48 20 19 Burnley 24 25/47 15 20 Wolves 24 15/45 8

Thông tin Man Utd và Tottenham Hotspur

Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 33%, trong khi cơ hội thắng của Totteham Hotspur là 41%. Ngược lại, thuật toán mô phỏng của Opta lại đưa ra nhận định trái chiều khi đánh giá “Quỷ đỏ” có tới 50% khả năng thắng, còn Spurs chỉ đạt 24,8%. Những con số đối lập này cho thấy đây là màn so tài khó lường.

Sau ba chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của Michael Carrick hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 41 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm. Việc sớm dừng bước ở các đấu trường cúp giúp Man Utd dồn toàn lực cho Premier League với mục tiêu cạnh tranh vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.

Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Thomas Frank không thắng trong 6 trận gần nhất tại Premier League, trong đó có 2 trận thua liên tiếp trước Bournemouth và West Ham. Totteham Hotspur xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 29 điểm sau 24 vòng, kém vị trí thứ tư của “Quỷ đỏ” 12 điểm.