Kết quả Man Utd vs Tottenham, vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

Trận Man Utd đấu với Tottenham thuộc vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 19h30 hôm nay 7/2 trên sân vận động Old Trafford, Manchester (Anh). Michael Oliver là trọng tài chính. Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số, highlight trận đấu sớm nhất
Đội hình Man Utd vs Tottenham Hotspur
Man Utd: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Amad, Bruno, Cunha, Mbeumo.
Tottenham Hotspur: Vicario, Palhinha, Romero, van de Ven, Gray, Gallagher, Pape Sarr, Udogie, Odobert, Simons, Solanke.
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh hôm nay
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất. Tính đến hết trận Man Utd gặp Tottenham, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|24
|46/17
|53
|2
|Man City
|24
|48/22
|47
|3
|Aston Villa
|24
|36/27
|46
|4
|Man Utd
|24
|44/36
|41
|5
|Chelsea
|24
|41/26
|40
|6
|Liverpool
|24
|39/33
|39
|7
|Brentford
|24
|36/32
|36
|8
|Sunderland
|24
|27/26
|36
|9
|Fulham
|24
|34/35
|34
|10
|Everton
|24
|26/27
|34
|11
|Newcastle United
|24
|33/33
|33
|12
|Bournemouth
|24
|40/43
|33
|13
|Brighton
|24
|34/32
|31
|14
|Tottenham
|24
|35/33
|29
|15
|Crystal Palace
|24
|25/29
|29
|16
|Leeds United
|25
|34/43
|29
|17
|Nottingham
|24
|25/38
|26
|18
|West Ham
|24
|29/48
|20
|19
|Burnley
|24
|25/47
|15
|20
|Wolves
|24
|15/45
|8
Thông tin Man Utd và Tottenham Hotspur
Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 33%, trong khi cơ hội thắng của Totteham Hotspur là 41%. Ngược lại, thuật toán mô phỏng của Opta lại đưa ra nhận định trái chiều khi đánh giá “Quỷ đỏ” có tới 50% khả năng thắng, còn Spurs chỉ đạt 24,8%. Những con số đối lập này cho thấy đây là màn so tài khó lường.
Sau ba chiến thắng liên tiếp, đoàn quân của Michael Carrick hiện xếp thứ tư trên bảng xếp hạng với 41 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 12 điểm. Việc sớm dừng bước ở các đấu trường cúp giúp Man Utd dồn toàn lực cho Premier League với mục tiêu cạnh tranh vé tham dự cúp châu Âu mùa sau.
Bên kia chiến tuyến, thầy trò HLV Thomas Frank không thắng trong 6 trận gần nhất tại Premier League, trong đó có 2 trận thua liên tiếp trước Bournemouth và West Ham. Totteham Hotspur xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng với chỉ vỏn vẹn 29 điểm sau 24 vòng, kém vị trí thứ tư của “Quỷ đỏ” 12 điểm.
