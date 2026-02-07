Cập nhật Ngoại Hạng Anh hôm nay: Kết quả Arsenal vs Sunderland mới nhất

(VTC News) -

Vòng 25 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra từ sáng 7/2. Arsenal đứng đầu bảng với 53 điểm, hơn đội thứ hai là Man City 6 điểm. Man Utd chiếm ưu thế so với Chelsea và Liverpool trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ tư. Các đội cuối bảng là Burnley, West Ham và Wolves chắc chắn không thoát khỏi nhóm nguy hiểm sau vòng đấu này.

Trận Super Sunday của vòng 25 là Liverpool đấu với Man City diễn ra lúc 23h30 ngày 8/2.

Cập nhật mới nhất

Man Utd đấu với Tottenham lúc 19h30 hôm nay 7/2.

Nếu Man Utd thua, Chelsea có cơ hội vượt lên chiếm vị trí thứ tư khi gặp Wolves trên sân khách.

Lịch thi đấu Ngoại Hạng Anh vòng 25 mới nhất.

Chi tiết lịch thi đấu, kết quả vòng 25

Ngày 7/2 - 3h: Leeds United 3-1 Nottingham Forest.

Ngày 7/2 - 19h30: Man Utd vs Tottenham.

Ngày 7/2 - 22h: Arsenal vs Sunderland.

Ngày 7/2 - 22h: Bournemouth vs Aston Villa.

Ngày 7/2 - 22h: Burnley vs West Ham.

Ngày 7/2 - 22h: Fulham vs Everton.

Ngày 7/2 - 22h: Wolves vs Chelsea.

Ngày 8/2 - 0h30: Newcastle vs Brentford.

Ngày 8/2 - 21h: Brighton vs Crystal Palace.

Ngày 8/2 - 23h30: Liverpool vs Man City.

Nhận định vòng 25 Ngoại Hạng Anh

Man Utd vs Tottenham: Siêu máy tính của Soccerway đánh giá cơ hội thắng của Man Utd là 33%, trong khi Tottenham lên tới 41%. Thuật toán của Opta đưa ra nhận định ngược lại: Man Utd chiếm ưu thế rõ rệt với tỷ lệt hắng 50%, Tottenham chỉ 24,8%. Man Utd có 3 trận thắng liên tiếp. Tottenham cũng có chuỗi 4 trận liền bất bại. Trong 8 lần đối đầu gần nhất, Man Utd không thắng được Tottenham.

Arsenal vs Sunderland: Sunderland từng cầm hòa Arsenal ở lượt đi. Dù vậy, đội bóng "ngựa ô" của mùa giải này bắt đầu sa sút trong giai đoạn lượt về. Tỷ lệ thắng của Arsenal được đánh giá ở mức 41%, cao hơn so với 11% của Sunderland. Dù vậy, với việc Martin Odegaard, Mikel Merino và Bukayo Saka chấn thương, đội chủ nhà có thể gặp khó khăn.

Wolves vs Chelsea: Khả năng Wolves giành chiến thắng là 46%, trong khi Chelsea chỉ đạt 26%. Wolves rtong tình thế hiểm nghèo đang cho thấy sự cải thiện trong thời gian gần đây về mặt lối chơi. Trong khi đó, Chelsea chưa ổn định dưới thời huấn luyện viên mới Liam Rosenior.

Liverpool vs Man City: Cả 2 đội bóng đều ở thế bất lợi trong cuộc đua của mỗi bên. Liverpool cần thắng để cạnh tranh vào top 4 còn Man City đang bám đuổi Arsenal. Siêu máy tính nhận định cơ hội thắng của Liverpool là 37%, cao hơn không đáng kể so với 33% của Man City. Đây là trận đấu khó lường bởi 2 đội bóng đều không có phong độ ổn định.

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 25

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 24 46/17 53 2 Man City 24 48/22 47 3 Aston Villa 24 36/27 46 4 Man Utd 24 44/36 41 5 Chelsea 24 41/26 40 6 Liverpool 24 39/33 39 7 Brentford 24 36/32 36 8 Sunderland 24 27/26 36 9 Fulham 24 34/35 34 10 Everton 24 26/27 34 11 Newcastle United 24 33/33 33 12 Bournemouth 24 40/43 33 13 Brighton 24 34/32 31 14 Tottenham 24 35/33 29 15 Crystal Palace 24 25/29 29 16 Leeds United 25 34/43 29 17 Nottingham 24 25/38 26 18 West Ham 24 29/48 20 19 Burnley 24 25/47 15 20 Wolves 24 15/45 8

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi trận đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League.

Theo thể thức giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026, có 20 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng được ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, số bàn thắng.

