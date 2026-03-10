Kết quả Việt Nam vs Nhật Bản, giải Asian Cup nữ 2026 mới nhất

(VTC News) -

Việt Nam 0-4 Nhật Bản Tiếp tục cập nhật 21' Ueki 51' Hamano 64' Fujino 67' Seike

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu với Nhật Bản trong trận đấu quyết định suất đi tiếp ở giải Asian Cup nữ 2026. Nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung là không thua với cách biệt lớn hơn 2 bàn. Dù vậy, trước đối thủ ở đẳng cấp vượt trội, đội tuyển nữ Việt Nam không thể đạt được mục tiêu.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng đội hình có nhiều phương án mới so với 2 trận trước. Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thùy và Trần Thị Kim Thanh đều không đá chính.

Thực tế, đại diện của bóng đá Đông Nam Á thi đấu tự tin và nỗ lực để tạo nên bất ngờ. Khi trận đấu mới chỉ trôi qua chưa đến 10 phút, Ngân Thị Vạn Sự mang về hy vọng khi cô đi bóng và dứt điểm hay nhưng thủ môn đối phương cản phá tốt.

Đội tuyển nữ Nhật Bản dễ dàng đánh bại Việt Nam.

Thủ môn Khổng Thị Hằng xuất sắc cứu thua liên tục. Dù vậy, hàng phòng ngự của đội tuyển nữ Việt Nam cũng không thể đứng vững trước sức ép của đối thủ. Phút 22, Yui Hasegawa chuyền bóng rất hay để Riko Ueki đánh đầu hiểm hóc mở tỉ số trận đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam cố gắng phòng thủ để giữ tỷ số 0-1 đến hết hiệp.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam không còn theo được các pha phối hợp và dứt điểm ở đẳng cấp thế giới của đối phương. Hamano nâng tỉ số lên 2-0 sau pha phối hợp rất đẹp mắt. Sau đó, Aoba Fujino và Kiko Seike liên tiếp lập công nâng tỷ số lên 4-0. Những bàn thắng này đánh sập hy vọng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Đội hình Việt Nam vs Nhật Bản

Nhật Bản: Ayaka Yamashita (1), Risa Shimizu (2), Saki Kumagai (4), Hana Takahashi (5), Riko Ueki (9), Fuka Nagano (10), Hikaru Kitagawa (13), Yui Hasegawa (14), Aoba Fujino (15), Maika Hamano (17), Momoko Tanikawa (19).

Việt Nam: Khổng Thị Hằng (20), Lương Thị Thu Thương (2), Trần Thị Hải Linh (10), Thái Thị Thảo (11), Lê Thị Diễm My (13), Trần Thị Duyên (15), Trần Thị Thu Thảo (17), Cù Thị Huỳnh Như (18), Ngân Thị Vạn Sự (21), Nguyễn Thị Thúy Hằng (24), Vũ Thị Hoa (26).