Kết quả U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc, giải U23 châu Á 2026 mới nhất

Trận U23 Lebanon đấu với U23 Hàn Quốc thuộc bảng C giải U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 18h30 hôm nay 10/1. Dù 2 lần vượt lên dẫn trước, đội bóng Tây Á không thể giữ được lợi thế và thua ngược 2-4.

U23 Hàn Quốc nhập cuộc tốt và sớm tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, U23 Lebanon lại là đội ghi bàn trước. Leonardo Shahin không bị ai kèm, đón đường tạt bóng của Mohammad Safwan và đệm lòng đưa bóng vượt qua thủ môn Hong Seong-min.

Không hề nao núng, Hàn Quốc tiếp tục gây sức ép. Họ gỡ hòa ở phút 20, khi đội trưởng Lee Hyun-yong bật cao nhất đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Kim Han-seo.

U23 Lebanon gây ra nhiều khó khăn cho U23 Hàn Quốc.

Lebanon tiếp tục tạo ra bất ngờ cho đối thủ ở đầu hiệp 2. Đội trưởng Ali El Fadl khống chế bóng ở rìa vòng cấm và tung cú sút căng vào góc phải khung thành.

Tuy nhiên, đội bóng Tây Á không chống đỡ nổi sức tấn công dồn dập của đối thủ. U23 Hàn Quốc lật ngược tình thế nhanh chóng bằng 3 bàn thắng từ phút 56 đến 76.

Sau khi Jeong Jae-Sang gỡ hòa, lần lượt Kang Seong-jin và Kim Tae-won ghi thêm 2 bàn để ấn định chiến thắng 4-2 cho U23 Hàn Quốc.

Đội hình U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc

U23 Lebanon: Anthony Maassry (23), Ali Ismail (2), Jad Smaira (3), Hasan Farhat (4), Mohammad Safwan (5), Ali El Fadl (8), Mohamad Sadek (10), Ali Kasas (11), Hassan Fouani (14), Danny Istambouli (18), Leonardo Farrah Shahin (19).

U23 Hàn Quốc: Hong Seong-min (21), Bae Hyun-seo (3), Lee Hyun-yong (5), Lee Chan-ouk (6), Kang Seong-jin (7), Kim Tae-won (9), Jung Ji-hun (11), Jung Seung-bae (14), Kim Han-seo (16), Lee Geon-hee (19), Shin Min-ha (23).

Bảng xếp hạng U23 châu Á 2026 hôm nay

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ bảng xếp hạng giải U23 châu Á 2026 mới nhất sau mỗi trận đấu. Tính đến hết trận U23 Lebanon gặp U23 Hàn Quốc, cục diện xếp hạng bảng C như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Hàn Quốc 2 4-2 4 2 Uzbekistan 1 3-2 3 3 Iran 1 0-0 1 4 Lebanon 2 4-7 0

Thông tin U23 Lebanon và U23 Hàn Quốc

Cục diện bảng C sau lượt trận đầu tiên hứa hẹn khó lường. U23 Lebanon có thể tiếc nuối vì không thể tạo ra màn ngược dòng trước U23 Uzebkistan, chỉ thiếu một bàn thắng để có điểm.

Tuy nhiên, đó là trận đấu mà đội bóng Tây Á thua kém rõ rệt so với đối thủ trong phần lớn thời gian trận đấu. Họ chỉ có cơ hội chơi bóng rõ ràng khi U23 Uzbekistan bắt đầu nhường thế trận trong hiệp 2, với tỷ số dẫn trước 3 bàn.

Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cần chiến thắng để bứt lên trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. Đội bóng vùng Đông Á không ghi được bàn nào ở cuộc đối đầu U23 Iran và rõ ràng cần cải thiện hàng công.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, nhiệm vụ bắt buộc của U23 Hàn Quốc là giành chiến thắng.