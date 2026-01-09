  • Bình luận

Kết quả Arsenal vs Liverpool, vòng 21 Ngoại Hạng Anh mới nhất

Minh Anh09/01/2026 04:59:36 +07:00
09/01/2026 04:59:36 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh hôm nay 8/1: Đầy đủ diễn biến tỷ số, thống kê trận Arsenal đấu với Liverpool.

Arsenal0-0Liverpool
Kết thúc

Đội hình Arsenal vs Liverpool

Arsenal: David Raya (1), William Saliba (2), Piero Hincapie (5), Gabriel Magalhaes (6), Bukayo Saka (7), Martin Odegaard (8), Jurrien Timber (12), Viktor Gyokeres (14), Leandro Trossard (19), Martin Zubimendi (36), Declan Rice (41).

Liverpool: Alisson Becker (1), Virgil van Dijk (4), Ibrahima Konate (5), Milos Kerkez (6), Florian Wirtz (7), Dominik Szoboszlai (8), Alexis Mac Allister (10), Conor Bradley (12), Cody Gakpo (18), Jeremy Frimpong (30), Ryan Gravenberch (38).

Trận Arsenal đấu với Liverpool không hấp dẫn như mong đợi. (Ảnh: Reuters)

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh vòng 21

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận đấu giữa Arsenal và Liverpool, thứ tự các đội như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal2140/1449
2Man City2144/1843
3Aston Villa2134/2543
4Liverpool2132/2835
5Brentford2135/2833
6Man Utd2136/3232
7Chelsea2133/2331
8Fulham2130/3031
9Newcastle United2131/2730
10Brighton2131/2830
11Sunderland2121/2229
12Everton2123/2529
13Crystal Palace2122/2328
14Tottenham2130/2727
15Bournemouth2134/4026
16Leeds United2129/3623
17Nottingham2121/3421
18West Ham2122/4314
19Burnley2122/4113
20Wolves2115/417

Thông tin Arsenal và Liverpool

Sau khi Liverpool đánh bại Arsenal 1-0 ở lượt đi trên sân Anfield, 2 đội đi theo 2 chiều hướng trái ngược. Arsenal ổn định ở vị trí đầu bảng, trong khi Liverpool trải qua giai đoạn bất ổn. Với lợi thế sân nhà, Arsenal được đánh giá cao hơn với cơ hội thắng 30%, trong khi Liverpool chỉ 21%.

Việc cả Man City và Aston Villa bị cầm hòa ở vòng đấu này là tin vui đối với Arsenal. Nếu giành chiến thắng, "Pháo thủ" sẽ nới rộng cách biệt với đối thủ nhì bảng lên thành 8 điểm và củng cố lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải Ngoại Hạng Anh năm nay.

Trong khi đó, Liverpool cũng có cơ hội bứt lên khỏi sự bám đuổi của Chelsea và Man Utd - 2 đối thủ cạnh tranh đều không thắng ở vòng 21.

Lực lượng của Arsenal đủ dày cho trận đấu này. Danh sách chấn thương của đội chủ nhà chỉ còn lại Max Dowman, Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori.

Trong khi đó, mất cả 2 tiền đạo chính Alexander Isak và Hugo Ekitike, trong khi Mohamed Salah bận phục vụ đội tuyển quốc gia chưa trở lại. Florian Wirtz không ở thể trạng tốt nhất và có tin đồn trước trận rằng Ibrahima Konate mới dính chấn thương.

