Kết quả Burnley vs Man Utd vòng 21 Ngoại Hạng Anh mới nhất

Burnley 2-2 Man Utd Heaven (PL) 13' 50' Sesko 60' Sesko Anthony 66'

Man Utd đấu với Burnley trên sân khách sau khi sa thải huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim và bổ nhiệm Darren Fletcher chỉ đạo tạm thời. Như thường lệ, mỗi khi thay huấn luyện viên, "Quỷ đỏ" lại thi đấu tưng bừng. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ giúp Man Utd giành chiến thắng trước đối thủ đứng áp chót trên bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh.

Benjamin Sesko ghi 2 bàn trong trận Burnley hòa Man Utd 2-2. (Ảnh: Reuters)

Danh sách 11 cầu thủ đá chính của Man Utd không có thay đổi đáng kể, ngoài sự trở lại của Bruno Fernandes. Huấn luyện viên tạm quyền Darren Fletcher chỉ điều chỉnh cách sắp xếp đội hình từ sơ đồ 3-4-3 sang 4-2-3-1, bỏ bớt một trung vệ là Leny Yoro.

Tuy nhiên, chính ngôi sao trẻ Ayden Heaven - người được tin tưởng giữ lại đá cặp với Lisandro Martinez - lại vô tình khiến Man Utd thủng lưới ở phút 13. Quả tạt của cầu thủ Burnley chạm hậu vệ đội khách đổi hướng đi thẳng vào khung thành.

Man Utd sau đó tấn công dồn dập. "Quỷ đỏ" tung ra tổng cộng 30 cú sút trong cả trận, 10 lần trúng đích.

Benjamin Sesko ghi liền 2 bàn trong hiệp 2 từ những pha chạy chỗ dứt điểm nhạy bén. Đây là lần đầu tiên tiền đạo người Slovenia có 2 bàn thắng trong 1 trận đấu cho Man Utd.

Dù vậy, "Quỷ đỏ" chỉ dẫn bàn trong 6 phút. Các hậu vệ Man Utd không cản được Anthony xoay sở trong vòng cấm và thực hiện cú sút đẹp mắt ghi bàn gỡ hòa 2-2.

Số liệu thống kê trận Burnley 2-2 Man Utd

Đội hình Burnley vs Man Utd

Burnley: Martin Dubravka (1), Bashir Humphreys (12), Maxime Esteve (5), Josh Laurent (29), Lucas Pires (23), Florentino (16), Lesley Ugochukwu (8), Kyle Walker (2), Hannibal Mejbri (28), Marcus Edwards (10), Armando Broja (27).

Man Utd: Senne Lammens (31), Luke Shaw (23), Lisandro Martinez (6), Ayden Heaven (26), Diogo Dalot (2), Casemiro (18), Manuel Ugarte (25), Matheus Cunha (10), Bruno Fernandes (8), Patrick Dorgu (13), Benjamin Sesko (30).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất vòng 21

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh sau mỗi vòng đấu theo thông tin chính thức trên trang chủ Premier League. Tính đến hết trận Burnley hòa Man Utd 2-2, cục diện bảng xếp hạng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 20 40/14 48 2 Man City 21 44/18 43 3 Aston Villa 21 34/25 43 4 Liverpool 20 32/28 34 5 Brentford 21 35/28 33 6 Man Utd 21 36/32 32 7 Chelsea 21 33/23 31 8 Fulham 21 30/30 31 9 Newcastle United 21 31/27 30 10 Brighton 21 31/28 30 11 Sunderland 21 21/22 29 12 Everton 21 23/25 29 13 Crystal Palace 21 22/23 28 14 Tottenham 21 30/27 27 15 Bournemouth 21 34/40 26 16 Leeds United 21 29/36 23 17 Nottingham 21 21/34 21 18 West Ham 21 22/43 14 19 Burnley 21 22/41 13 20 Wolves 21 15/41 7

Thông tin trận Burnley đấu với Man Utd

Trận Burnley đấu với Man Utd thuộc vòng 21 giải Ngoại Hạng Anh diễn ra lúc 3h15 ngày 8/1. Sau khi Man Utd sa thải Ruben Amorim, Darren Fletcher đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tạm quyền. Cựu tiền vệ người Scotland xác nhận sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 và chào đón sự trở lại của Bruno Fernandes sau khi anh bình phục chấn thương.

Man Utd thường có kết quả tốt khi sử dụng huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Bất chấp tình hình bất ổn hiện tại, "Quỷ đỏ" vẫn được đánh giá cao hơn so với đối thủ đang chật vật tìm đường trụ hạng. Tỷ lệ thắng của Man Utd được nhận định ở mức 35%, cao hơn so với con số 29% của Burnley - theo dự đoán của siêu máy tính Soccerway.

Cơn khủng hoảng của Burnley thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với đối thủ. Lực lượng của đội bóng mới lên hạng vốn không được đánh giá cao, nay lại tổn thất đáng kể. Phong độ của đội chủ nhà cũng không tốt.

Lần gần nhất Burnley giành chiến thắng là cuối tháng 10/2025. Kể từ thời điểm đó, họ trải qua 11 trận liên tiếp toàn hoà và thua (trong đó có tới 9 thất bại).