Kết quả Hà Nội vs Hải Phòng, vòng 13 V.League mới nhất

Hà Nội 0-0 Hải Phòng Tiếp tục cập nhật

Trận Hà Nội đấu với Hải Phòng thuộc vòng 13 V.League diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) lúc 19h15 ngày 7/2. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ tỷ số, highlight mới nhất. Kết thúc hiệp 1, Hà Nội dẫn trước 1-0.

Đội hình Hà Nội vs Hải Phòng

Hà Nội: Văn Chuẩn, Công Nhật, Da Silva Adriel Tadeu, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Quyết, Văn Toàn, Hai Long, Fernando Nascimento, Fisher, Hoàng Hên.

Hải Phòng: Đình Triệu, Vasconcelos, Minh Dĩ, Tiến Dụng, Trung Hiếu, Mạnh Dũng, Nhật Minh, Hữu Sơn, Antonio De Souza Soares, Diederrick Joel, Việt Hưng.

Hà Nội đấu với Hải Phòng ở vòng 13 V.League.

Bảng xếp hạng V.League 2025 - 2026 mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League mới nhất theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Kết thúc trận Hà Nội đấu với Hải Phòng, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 CAHN 11 25/8 29 2 Ninh Bình 13 29/16 27 3 Thể Công Viettel 11 18/9 22 4 Hải Phòng 12 23/16 20 5 CA TP.HCM 12 16/15 20 6 Hà Nội 12 21/16 18 7 Hà Tĩnh 12 9/13 16 8 HAGL 13 10/17 14 9 Becamex TP.HCM 13 16/20 12 10 Nam Định 11 12/16 11 11 PVF-CAND 13 15/25 11 12 SLNA 12 12/18 10 13 Thanh Hóa 11 11/17 9 14 Đà Nẵng 11 10/19 7

Thông tin Hà Nội và Hải Phòng

Sau 12 vòng đấu, đội bóng Thủ đô xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng với 18 điểm, kém đội đầu bảng CA Hà Nội 11 điểm. Dù khoảng cách là không nhỏ, phong độ tích cực thời gian gần đây cho thấy thầy trò Harry Kewell chưa từ bỏ cuộc đua vô địch. Vì vậy, mục tiêu của Hà Nội ở cuộc đối đầu với “đội bóng đất Cảng” không gì khác ngoài một chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm hành quân đến Thủ đô sau khi thua Thể Công Viettel với tỷ số 1-2 ngay tại Lạch Tray và mất vị trí thứ 3. Trên bảng xếp hạng, Hải Phòng vẫn đứng trên Hà Nội nhưng khoảng cách chỉ là 2 điểm.

Về lực lượng, đội chủ nhà gặp tổn thất đáng kể khi thiếu vắng Đỗ Hùng Dũng do án treo giò (nhận thẻ đỏ ở trận trước). Ngoài trường hợp này và Nguyễn Văn Trường đang chấn thương nặng, huấn luyện viên Harry Kewell có đầy đủ nhân sự.

Đội bóng đất Cảng cũng không có đội hình mạnh nhất khi Nguyễn Hữu Nam vắng mặt vì nhận đủ thẻ vàng, còn chân sút chủ lực Imoh Fred Friday đã chuyển sang Ninh Bình. Dẫu vậy, HLV Chu Đình Nghiêm có thể yên tâm khi tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn kịp bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân.