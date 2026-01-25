  • Bình luận

Kết quả Crystal Palace vs Chelsea, vòng 23 Ngoại Hạng Anh mới nhất

Minh Anh
25/01/2026 21:49:00 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh hôm nay 25/1: Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Crystal Palace đấu với Chelsea thuộc vòng 23 mới nhất.

Crystal Palace0-3Chelsea
Tiếp tục cập nhật
34'Estevao
50'Pedro
64'Enzo

Trận Crystal Palace đấu với Chelsea bắt đầu lúc 21h. Kết thúc hiệp 1, Chelsea tạm dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Estevao. Tỷ số chung cuộc của trận đấu được cập nhật sớm nhất tại đây.

Crystal Palace đấu với Chelsea ở vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Crystal Palace đấu với Chelsea

Crystal Palace: Dean Henderson (1), Daniel Munoz (2), Tyrick Mitchell (3), Maxence Lacroix (5), Ismaila Sarr (7), Jefferson Lerma (8), Brennan Johnson (11), Jean Philippe Mateta (14), Adam Wharton (20), Jaydee Canvot (23), Chris Richards (26).

Chelsea: Robert Sanchez (1), Marc Cucurella (3), Benoit Badiashile (5), Pedro Neto (7), Enzo Fernandez (8), Andrey Santos (17), Joao Pedro (20), Trevoh Chalobah (23), Reece James (24), Moises Caicedo (25), Willian Estevao (41).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất theo thông tin chính thức của Premier League. Tính đến hết trận Crystal Palace đấu với Chelsea, vị trí các đội bóng như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1Arsenal2240/1450
2Man City2346/2046
3Aston Villa2234/2643
4Liverpool2233/2936
5Man Utd2238/3235
6Chelsea2235/2334
7Fulham2332/3234
8Brentford2235/3033
9Everton2224/2532
10Sunderland2324/2632
11Newcastle United2231/2731
12Fulham2333/3131
13Tottenham2333/3128
14Crystal Palace2223/2528
15Bournemouth2235/4127
16Leeds United2230/3626
17Nottingham2221/3422
18West Ham2327/4520
19Burnley2325/4415
20Wolves2315/438

Thông tin Crystal Palace và Chelsea

Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Chelsea là 40,5%, cao hơn so với 33,8% của Crystal Palace.

Đội chủ nhà đón tin vui về lực lượng khi Daniel Munoz có thể trở lại đội hình Crystal Palace. Ismaila Sarr cũng góp mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Crystal Palace chỉ thiếu Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Daichi Kamada và Rio Cardines (chấn thương).

Chelsea có thể đưa Cole Palmer vào đội hình chính nếu thể lực đảm bảo. Cầu thủ này đã bình phục chấn thương và tập luyện bình thường. Tương tự là trường hợp của Reece James. Chelsea chỉ còn thiếu Romeo Lavia, Levi Colwill và Tosin Adarabioyo.

