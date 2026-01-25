Kết quả Crystal Palace vs Chelsea, vòng 23 Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Crystal Palace 0-3 Chelsea Tiếp tục cập nhật 34' Estevao 50' Pedro 64' Enzo

Trận Crystal Palace đấu với Chelsea bắt đầu lúc 21h. Kết thúc hiệp 1, Chelsea tạm dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Estevao. Tỷ số chung cuộc của trận đấu được cập nhật sớm nhất tại đây.

Crystal Palace đấu với Chelsea ở vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Crystal Palace đấu với Chelsea

Crystal Palace: Dean Henderson (1), Daniel Munoz (2), Tyrick Mitchell (3), Maxence Lacroix (5), Ismaila Sarr (7), Jefferson Lerma (8), Brennan Johnson (11), Jean Philippe Mateta (14), Adam Wharton (20), Jaydee Canvot (23), Chris Richards (26).

Chelsea: Robert Sanchez (1), Marc Cucurella (3), Benoit Badiashile (5), Pedro Neto (7), Enzo Fernandez (8), Andrey Santos (17), Joao Pedro (20), Trevoh Chalobah (23), Reece James (24), Moises Caicedo (25), Willian Estevao (41).

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất theo thông tin chính thức của Premier League. Tính đến hết trận Crystal Palace đấu với Chelsea, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 22 40/14 50 2 Man City 23 46/20 46 3 Aston Villa 22 34/26 43 4 Liverpool 22 33/29 36 5 Man Utd 22 38/32 35 6 Chelsea 22 35/23 34 7 Fulham 23 32/32 34 8 Brentford 22 35/30 33 9 Everton 22 24/25 32 10 Sunderland 23 24/26 32 11 Newcastle United 22 31/27 31 12 Fulham 23 33/31 31 13 Tottenham 23 33/31 28 14 Crystal Palace 22 23/25 28 15 Bournemouth 22 35/41 27 16 Leeds United 22 30/36 26 17 Nottingham 22 21/34 22 18 West Ham 23 27/45 20 19 Burnley 23 25/44 15 20 Wolves 23 15/43 8

Thông tin Crystal Palace và Chelsea

Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Chelsea là 40,5%, cao hơn so với 33,8% của Crystal Palace.

Đội chủ nhà đón tin vui về lực lượng khi Daniel Munoz có thể trở lại đội hình Crystal Palace. Ismaila Sarr cũng góp mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Crystal Palace chỉ thiếu Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Daichi Kamada và Rio Cardines (chấn thương).

Chelsea có thể đưa Cole Palmer vào đội hình chính nếu thể lực đảm bảo. Cầu thủ này đã bình phục chấn thương và tập luyện bình thường. Tương tự là trường hợp của Reece James. Chelsea chỉ còn thiếu Romeo Lavia, Levi Colwill và Tosin Adarabioyo.