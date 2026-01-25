Kết quả Crystal Palace vs Chelsea, vòng 23 Ngoại Hạng Anh mới nhất

|Crystal Palace
|0-3
|Chelsea
|Tiếp tục cập nhật
|34'
|Estevao
|50'
|Pedro
|64'
|Enzo
Trận Crystal Palace đấu với Chelsea bắt đầu lúc 21h. Kết thúc hiệp 1, Chelsea tạm dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Estevao. Tỷ số chung cuộc của trận đấu được cập nhật sớm nhất tại đây.
Đội hình Crystal Palace đấu với Chelsea
Crystal Palace: Dean Henderson (1), Daniel Munoz (2), Tyrick Mitchell (3), Maxence Lacroix (5), Ismaila Sarr (7), Jefferson Lerma (8), Brennan Johnson (11), Jean Philippe Mateta (14), Adam Wharton (20), Jaydee Canvot (23), Chris Richards (26).
Chelsea: Robert Sanchez (1), Marc Cucurella (3), Benoit Badiashile (5), Pedro Neto (7), Enzo Fernandez (8), Andrey Santos (17), Joao Pedro (20), Trevoh Chalobah (23), Reece James (24), Moises Caicedo (25), Willian Estevao (41).
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất theo thông tin chính thức của Premier League. Tính đến hết trận Crystal Palace đấu với Chelsea, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|Arsenal
|22
|40/14
|50
|2
|Man City
|23
|46/20
|46
|3
|Aston Villa
|22
|34/26
|43
|4
|Liverpool
|22
|33/29
|36
|5
|Man Utd
|22
|38/32
|35
|6
|Chelsea
|22
|35/23
|34
|7
|Fulham
|23
|32/32
|34
|8
|Brentford
|22
|35/30
|33
|9
|Everton
|22
|24/25
|32
|10
|Sunderland
|23
|24/26
|32
|11
|Newcastle United
|22
|31/27
|31
|12
|Fulham
|23
|33/31
|31
|13
|Tottenham
|23
|33/31
|28
|14
|Crystal Palace
|22
|23/25
|28
|15
|Bournemouth
|22
|35/41
|27
|16
|Leeds United
|22
|30/36
|26
|17
|Nottingham
|22
|21/34
|22
|18
|West Ham
|23
|27/45
|20
|19
|Burnley
|23
|25/44
|15
|20
|Wolves
|23
|15/43
|8
Thông tin Crystal Palace và Chelsea
Siêu máy tính của Opta nhận định cơ hội thắng của Chelsea là 40,5%, cao hơn so với 33,8% của Crystal Palace.
Đội chủ nhà đón tin vui về lực lượng khi Daniel Munoz có thể trở lại đội hình Crystal Palace. Ismaila Sarr cũng góp mặt sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Crystal Palace chỉ thiếu Cheick Doucoure, Eddie Nketiah, Daichi Kamada và Rio Cardines (chấn thương).
Chelsea có thể đưa Cole Palmer vào đội hình chính nếu thể lực đảm bảo. Cầu thủ này đã bình phục chấn thương và tập luyện bình thường. Tương tự là trường hợp của Reece James. Chelsea chỉ còn thiếu Romeo Lavia, Levi Colwill và Tosin Adarabioyo.
Bình luận