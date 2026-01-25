Trực tiếp bóng đá Arsenal vs Man Utd, vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh hôm nay

Trận Arsenal đấu với Man Utd bắt đầu lúc 23h30 trên sân vận động Emirates (London, Anh). Craig Pawson là trọng tài chính.

Nhận định Arsenal vs Man Utd

Trước vòng 23, Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng với 50 điểm. Tuy nhiên, "Pháo thủ" không thắng ở 2 vòng đấu gần nhất, bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi.

Manchester United đứng thứ 5, chỉ kém Liverpool 1 điểm. Việc đối thủ xếp trên thua ở vòng 23 tạo cơ hội cho "Quỷ đỏ" chiếm được vị trí trong top 4. Chiến thắng trước Man City cách đây một tuần là cơ sở để đoàn quân của huấn luyện viên Michael Carrick tự tin.

Arsenal thắng Man Utd ở lượt đi. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính của Soccerway dự đoán cơ hội thắng của Arsenal là 23%, không phải mức cao. Man Utd có 18% khả năng giành chiến thắng. Tỷ lệ kết quả hòa xảy ra lên tới 59%.

Việc trở lại với sơ đồ 4 hậu vệ và lối chơi thiên về phản công giúp Man Utd hiệu quả hơn. "Quỷ đỏ" từng làm khó Arsenal trong trận lượt đi theo cách này. Họ chỉ thua vì tình huống phạt góc và không tận dụng tốt cơ hội. Làm khách trên sân của Arsenal, Man Utd càng có cơ sở để chọn cách nhập cuộc kiểu "cửa dưới".

Arsenal vượt qua giai đoạn khủng hoảng lực lượng. Cả Riccardo Calafiori và Piero Hincapie đều trở lại tập luyện. Ca chấn thương duy nhất còn lại của đội chủ nhà là cầu thủ trẻ Max Dowman.

Trong khi đó, Man Utd chưa thể sử dụng Matthijs de Ligt do chấn thương lưng. Joshua Zirkzee bị đau nhẹ, nhiều khả năng vẫn kịp góp mặt nhưng tiền đạo người Hà Lan vốn không phải phương án đá chính. Nhìn chung, Man Utd không tổn thất đáng kể về lực lượng.