Kết quả Bournemouth vs Liverpool, vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

(VTC News) -

Bournemouth 3-2 Liverpool Evanilson 26' Jimenez 33' 45' Van Dijk 80' Szoboszlai Adli 90+5'

Video: Bournemouth 3-2 Liverpool

Bournemouth đấu với Liverpool ở vòng 23 giải Ngoại Hạng Anh trên sân Vitality (thị trấn Bournemouth, hạt Dorset, Anh). Liverpool rất cố gắng để gỡ hòa sau khi bị dẫn trước 0-2. Tuy nhiên, bàn thắng ở phút 90+5 của Adli giúp Bournemouth giành 3 điểm.

Sai lầm của Virgil van Dijk biếu không bàn mở tỷ số cho Bournemouth. Pha phá bóng của trung vệ người Hà Lan không khác gì đường chuyền cho Evanilson sút tung lưới Liverpool.

Không lâu sau đó, đội khách gặp bất lợi kép với chấn thương của Joe Gomez. Chưa kịp thay người, Liverpool thủng lưới lần thứ hai từ pha chớp thời cơ của Alex Jimenez.

Szoboszlai ghi bàn và kiến tạo nhưng Liverpool vẫn thua Bournemouth. (Ảnh: Reuters)

Van Dijk sau đó giúp Liverpool rút ngắn tỷ số ở cuối hiệp một, khép lại nửa đầu trận đấu đáng thất vọng của đội khách. Họ kiểm soát bóng 62% nhưng chỉ có 2 cú dứt điểm trúng đích.

Phần lớn hiệp 2 diễn ra trên nửa sân phía Bournemouth. Liverpool áp đảo nhưng không cải thiện đáng kể về khả năng tạo cơ hội. Đội khách phải nhờ tới tài sút phạt của Dominic Szoboszlai ở phút 80 để có bàn gỡ hòa.

Tuy nhiên, Bournemouth bất ngờ tấn công đáp trả trong những phút cuối. Quyết định mạo hiểm dâng cao đội hình của họ được đền đáp khi Amine Adli ghi bàn thắng quyết định trong tình huống lộn xộn ở phút 95.

Liverpool vẫn đứng thứ tư sau thất bại này, kém đội đầu bảng Arsenal 14 điểm, và có thể rơi khỏi nhóm dự Champions League khi Manchester United và Chelsea thi đấu vào Chủ nhật. Trong khi đó, Bournemouth vươn lên vị trí thứ 13, tạo khoảng cách 10 điểm so với nhóm xuống hạng.

Số liệu thống kê trận Bournemouth 3-2 Liverpool.

Đội hình Bournemouth đấu với Liverpool

Bournemouth: Petrovic (1), Truffert (3), Cook (4), Senesi (5), Scott (8), Evanilson (9), Smith (15), Jimenez (20), Adli (21), Kroupi (22), Hill (23).

Liverpool: Alisson (1), Gomez (2), Van Dijk 4), Kerkez (6), Wirtz (7), Szoboszlai (8), Mac Allister (10), Salah (11), Gakpo (18), Frimpong (30), Gravenberch (38).

Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2026 mới nhất theo thông tin từ trang chủ giải đấu. Tính đến hết trận Bournemouth 3-2 Liverpool, vị trí các đội bóng như sau.

XH Đội Trận Bàn thắng/

bàn thua Điểm 1 Arsenal 22 40/14 50 2 Man City 23 46/20 46 3 Aston Villa 22 34/26 43 4 Liverpool 23 35/32 36 5 Man Utd 22 38/32 35 6 Chelsea 22 35/23 34 7 Fulham 23 32/32 34 8 Brentford 22 35/30 33 9 Everton 22 24/25 32 10 Sunderland 23 24/26 32 11 Newcastle United 22 31/27 31 12 Fulham 23 33/31 31 13 Bournemouth 23 38/43 30 14 Tottenham 23 33/31 28 15 Crystal Palace 22 23/25 28 16 Leeds United 22 30/36 26 17 Nottingham 22 21/34 22 18 West Ham 23 27/45 20 19 Burnley 23 25/44 15 20 Wolves 23 15/43 8