Kết quả Công an TP.HCM vs Thanh Hoá, vòng 13 V.League mới nhất

|CA TP.HCM
|1-1
|Thanh Hoá
|Tiếp tục cập nhật
|9'
|Damoth
|Makrillos
|14'
Trận Công an TP.HCM đấu với Thanh Hoá thuộc vòng 13 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 8/2. Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm thời là 1-1. Cầu thủ Việt kiều Lào Damoth Thongkhamsavath ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút xa ở phút thứ 9. Tuy nhiên, sau đó chỉ 5 phút, Peter Makrillos giúp CLB Công an TP.HCM gỡ hoà.
Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số, highlight trận đấu sớm nhất.
Video: Damoth ghi bàn mở tỷ số.
Đội hình CA TP.HCM vs Thanh Hoá
Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik (89), Matheus Felipe (4), Peter Makrillos (7), Khổng Minh Gia Bảo (13), Endrick (14), Võ Minh Trọng (17), Nguyễn Tiến Linh (22), Ngô Đăng Khoa (26), Lê Quang Hùng (34), Nguyễn Đức Phú (39), Mạch Ngọc Hà (68).
Thanh Hoá: Y Êli Niê (30), Huỳnh Minh Đoàn (6), Nguyễn Bá Tiến (7), Trịnh Văn Lợi (15), Nguyễn Đình Huyên (16), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Nguyễn Ngọc Mỹ (24), Đoàn Ngọc Hà (29), Doãn Ngọc Tân (34), Abdurakhmanov Odilzhon (77).
Bảng xếp hạng V.League mới nhất
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League mới nhất theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Kết thúc trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và Thanh Hoá, vị trí các đội bóng như sau.
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng/
bàn thua
|Điểm
|1
|CAHN
|11
|25/8
|29
|2
|Ninh Bình
|13
|29/16
|27
|3
|Thể Công Viettel
|11
|18/9
|22
|4
|Hà Nội
|13
|23/16
|21
|5
|Hải Phòng
|13
|23/18
|20
|6
|CA TP.HCM
|12
|16/15
|20
|7
|Hà Tĩnh
|12
|9/13
|16
|8
|HAGL
|13
|10/17
|14
|9
|Becamex TP.HCM
|13
|16/20
|12
|10
|Nam Định
|11
|12/16
|11
|11
|PVF-CAND
|13
|15/25
|11
|12
|SLNA
|12
|12/18
|10
|13
|Thanh Hóa
|11
|11/17
|9
|14
|Đà Nẵng
|11
|10/19
|7
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn.
Bình luận