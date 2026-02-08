08/02/2026 20:19:34 +07:00

Kết quả Công an TP.HCM vs Thanh Hoá, vòng 13 V.League mới nhất

Cập nhật kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 8/2: Đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Công an TP.HCM đấu với Thanh Hoá thuộc vòng 13 V.League mới nhất.

CA TP.HCM1-1Thanh Hoá
Tiếp tục cập nhật
9'Damoth
Makrillos14'

Trận Công an TP.HCM đấu với Thanh Hoá thuộc vòng 13 V.League 2025-2026 diễn ra lúc 19h15 ngày 8/2. Kết thúc hiệp 1, tỷ số tạm thời là 1-1. Cầu thủ Việt kiều Lào Damoth Thongkhamsavath ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút xa ở phút thứ 9. Tuy nhiên, sau đó chỉ 5 phút, Peter Makrillos giúp CLB Công an TP.HCM gỡ hoà.

Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số, highlight trận đấu sớm nhất.

Video: Damoth ghi bàn mở tỷ số.

Đội hình CA TP.HCM vs Thanh Hoá

Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik (89), Matheus Felipe (4), Peter Makrillos (7), Khổng Minh Gia Bảo (13), Endrick (14), Võ Minh Trọng (17), Nguyễn Tiến Linh (22), Ngô Đăng Khoa (26), Lê Quang Hùng (34), Nguyễn Đức Phú (39), Mạch Ngọc Hà (68).

Thanh Hoá: Y Êli Niê (30), Huỳnh Minh Đoàn (6), Nguyễn Bá Tiến (7), Trịnh Văn Lợi (15), Nguyễn Đình Huyên (16), Nguyễn Văn Tùng (17), Damoth Thongkhamsavath (22), Nguyễn Ngọc Mỹ (24), Đoàn Ngọc Hà (29), Doãn Ngọc Tân (34), Abdurakhmanov Odilzhon (77).

Bảng xếp hạng V.League mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League mới nhất theo thông tin chính thức của ban tổ chức. Kết thúc trận đấu giữa CLB Công an TP.HCM và Thanh Hoá, vị trí các đội bóng như sau.

XHĐộiTrậnBàn thắng/
bàn thua		Điểm
1CAHN1125/829
2Ninh Bình1329/1627
3Thể Công Viettel1118/922
4Hà Nội1323/1621
5Hải Phòng1323/1820
6CA TP.HCM1216/1520
7Hà Tĩnh129/1316
8HAGL1310/1714
9Becamex TP.HCM1316/2012
10Nam Định1112/1611
11PVF-CAND1315/2511
12SLNA1212/1810
13Thanh Hóa1111/179
14Đà Nẵng1110/197

