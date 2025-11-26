Kết quả Champions League: Hậu vệ thay nhau mắc lỗi, Barcelona thua thảm Chelsea

(VTC News) -

Chelsea và Barcelona tiếp tục khiến các cổ động viên bất ngờ vì phong độ lên xuống thất thường. Trong cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng ở lượt trận thứ 5 của UEFA Champions League sáng nay 26/11, đại diện của giải Ngoại Hạng Anh là những người ở chiều đi lên và giành chiến thắng.

Hiệp một là màn trình diễn đáng quên của các hậu vệ Barcelona. Sau khi VAR cứu Barcelona thoát 2 bàn thua, Jules Kounde phản lưới giúp Chelsea mở tỷ số ở phút 27. Trong vòng 15 phút cuối hiệp một, Ronald Araujo nhận 2 thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu, đẩy đội bóng Tây Ban Nha vào thế khó.

Chelsea đánh bại Barcelona. (Ảnh: Reuters)

Chỉ có 10 người trên sân, Barcelona không thể lật ngược tình thế. Trong hiệp 2, đội khách chỉ có 2 cú sút, một lần trúng đích và không tạo ra mối đe dọa đối với khung thành Chelsea.

Ở chiều ngược lại, Chelsea dồn ép và có thêm 2 bàn thắng. Willian Estevao và Liam Delap lần lượt lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Đội bóng đồng hương của Chelsea là Manchester City cũng gây bất ngờ trên sân nhà nhưng theo chiều hướng ngược lại. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola bị Bayer Leverkusen đánh bại 2 bàn không gỡ.

Man City áp đảo đối thủ. Tuy nhiên, không có Erling Haaland, hàng công của đội chủ nhà kém hiệu quả. Khi chân sút người Na Uy vào sân trong hiệp 2, cơ hội xuất hiện nhiều hơn nhưng đội bóng Anh vẫn không có bàn thắng.

Thủ môn Mark Flekken của Bayer Leverkusen xuất sắc với 9 pha cứu thua. Trong khi đó, các đồng đội của anh tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn đối thủ. Đại diện Bundesliga chỉ có 2 cú sút trúng đích trong cả trận nhưng tỷ lệ thành bàn là 100%. Alex Grimaldo và Patrik Schick ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho Bayer Leverkusen.

Sau khi phục hồi phong độ với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp, Man City thua liền 2 trận gần nhất (trước Newcastle ở Ngoại Hạng Anh và Bayer Leverkusen tại Champions League).

Kết quả Champions League (Cúp C1) hôm nay 26/11

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Royale Union SG

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Chelsea 3-0 BArcelona

Dortmund 4-0 Villarreal

Man City 0-2 Bayer Leverkusen

Marseille 2-1 Newcastle

Napoli 2-0 Qarabag

Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao.