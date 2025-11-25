  • Zalo

Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 5

Champions LeagueThứ Ba, 25/11/2025 15:11:57 +07:00
(VTC News) -

Đầy đủ bảng xếp hạng giải Champions League 2025-2026 mới nhất (lượt 5), chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí các đội bóng.

Ở lượt trận thứ 5 của UEFA Champions League, 2 đội đầu bảng là Bayern Munich và Arsenal đối đầu nhau trên sân vận động Emirates (London, Anh). Đội đứng thứ 3 - cũng có thành tích toàn thắng - là Inter Milan gặp thử thách không dễ khi chạm trán Atletico Madrid.

Arsenal đấu với Bayern Munich.

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 5

XHĐộiTrậnBàn thắng-
bàn thua		Điểm
1Bayern Munich414-312
2Arsenal411-012
3Inter Milan411-112
4Man City410-310
5PSG414-59
6Newcastle410-29
7Real Madrid48-29
8Liverpool49-49
9Galatasaray48-69
10Tottenham47-28
11Barcelona412-77
12Dortmund413-117
13Sporting48-57
14Chelsea49-67
15Qarabag48-77
16Atalanta43-57
17Atletico Madrid410-96
18PSV Eindhoven49-75
19AS Monaco44-65
20Bayer Leverkusen46-105
21Pafos42-55
22Club Brugge48-104
23Frankfurt47-114
24Napoli44-94
25Marseille46-53
26Juventus47-83
27Athletic Bilbao44-93
28Union SG44-123
29Bodo/Glimt45-82
30Slavia Prague42-82
31Olympiakos42-92
32Villarreal42-61
33Copenhagen44-121
34Kairat42-111
35Benfica42-80
36Ajax41-140

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 5

Ngày 26/11 - 0h45: Ajax vs Benfica

Ngày 26/11 - 0h45: Galatasaray vs Royale Union SG

Ngày 26/11 - 3h: Bodo/Glimt vs Juventus

Ngày 26/11 - 3h: Chelsea vs Barcelona

Ngày 26/11 - 3h: Dortmund vs Villarreal

Ngày 26/11 - 3h: Man City vs Bayer Leverkusen

Ngày 26/11 - 3h: Marseille vs Newcastle United

Ngày 26/11 - 3h: Napoli vs Qarabag

Ngày 26/11 - 3h: Slavia Prague vs Athletic Bilbao

Ngày 27/11 - 0h45: Copenhagen vs Kairat Almaty

Ngày 27/11 - 0h45: Pafos vs AS Monaco

Ngày 27/11 - 3h: Arsenal vs Bayern Munich

Ngày 27/11 - 3h: Atletico Madrid vs Inter Milan

Ngày 27/11 - 3h: Eintracht Frankfurt vs Atalanta

Ngày 27/11 - 3h: Liverpool vs PSV

Ngày 27/11 - 3h: Olympiacos vs Real Madrid

Ngày 27/11 - 3h: PSG vs Tottenham

Ngày 27/11 - 3h: Sporting Lisbon vs Club Brugge

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Tiểu Minh
