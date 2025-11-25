Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 5

Ở lượt trận thứ 5 của UEFA Champions League, 2 đội đầu bảng là Bayern Munich và Arsenal đối đầu nhau trên sân vận động Emirates (London, Anh). Đội đứng thứ 3 - cũng có thành tích toàn thắng - là Inter Milan gặp thử thách không dễ khi chạm trán Atletico Madrid.
Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 5
|XH
|Đội
|Trận
|Bàn thắng-
bàn thua
|Điểm
|1
|Bayern Munich
|4
|14-3
|12
|2
|Arsenal
|4
|11-0
|12
|3
|Inter Milan
|4
|11-1
|12
|4
|Man City
|4
|10-3
|10
|5
|PSG
|4
|14-5
|9
|6
|Newcastle
|4
|10-2
|9
|7
|Real Madrid
|4
|8-2
|9
|8
|Liverpool
|4
|9-4
|9
|9
|Galatasaray
|4
|8-6
|9
|10
|Tottenham
|4
|7-2
|8
|11
|Barcelona
|4
|12-7
|7
|12
|Dortmund
|4
|13-11
|7
|13
|Sporting
|4
|8-5
|7
|14
|Chelsea
|4
|9-6
|7
|15
|Qarabag
|4
|8-7
|7
|16
|Atalanta
|4
|3-5
|7
|17
|Atletico Madrid
|4
|10-9
|6
|18
|PSV Eindhoven
|4
|9-7
|5
|19
|AS Monaco
|4
|4-6
|5
|20
|Bayer Leverkusen
|4
|6-10
|5
|21
|Pafos
|4
|2-5
|5
|22
|Club Brugge
|4
|8-10
|4
|23
|Frankfurt
|4
|7-11
|4
|24
|Napoli
|4
|4-9
|4
|25
|Marseille
|4
|6-5
|3
|26
|Juventus
|4
|7-8
|3
|27
|Athletic Bilbao
|4
|4-9
|3
|28
|Union SG
|4
|4-12
|3
|29
|Bodo/Glimt
|4
|5-8
|2
|30
|Slavia Prague
|4
|2-8
|2
|31
|Olympiakos
|4
|2-9
|2
|32
|Villarreal
|4
|2-6
|1
|33
|Copenhagen
|4
|4-12
|1
|34
|Kairat
|4
|2-11
|1
|35
|Benfica
|4
|2-8
|0
|36
|Ajax
|4
|1-14
|0
Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 5
Ngày 26/11 - 0h45: Ajax vs Benfica
Ngày 26/11 - 0h45: Galatasaray vs Royale Union SG
Ngày 26/11 - 3h: Bodo/Glimt vs Juventus
Ngày 26/11 - 3h: Chelsea vs Barcelona
Ngày 26/11 - 3h: Dortmund vs Villarreal
Ngày 26/11 - 3h: Man City vs Bayer Leverkusen
Ngày 26/11 - 3h: Marseille vs Newcastle United
Ngày 26/11 - 3h: Napoli vs Qarabag
Ngày 26/11 - 3h: Slavia Prague vs Athletic Bilbao
Ngày 27/11 - 0h45: Copenhagen vs Kairat Almaty
Ngày 27/11 - 0h45: Pafos vs AS Monaco
Ngày 27/11 - 3h: Arsenal vs Bayern Munich
Ngày 27/11 - 3h: Atletico Madrid vs Inter Milan
Ngày 27/11 - 3h: Eintracht Frankfurt vs Atalanta
Ngày 27/11 - 3h: Liverpool vs PSV
Ngày 27/11 - 3h: Olympiacos vs Real Madrid
Ngày 27/11 - 3h: PSG vs Tottenham
Ngày 27/11 - 3h: Sporting Lisbon vs Club Brugge
Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025
Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).
Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.
8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.
Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.
Bình luận