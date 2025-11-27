Kết quả Champions League: Arsenal thắng Bayern Munich, Liverpool thảm bại

(VTC News) -

Arsenal không còn thành tích "sạch lưới" ở UEFA Champions League mùa giải này sau trận gặp Bayern Munich sáng nay 27/11. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates vẫn là câu lạc bộ duy nhất toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải đấu tính đến hết lượt trận thứ 5.

Chơi trên sân khách, Bayern Munich mới là đội kiểm soát bóng áp đảo (63% trong nửa đầu của trận đấu). Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Đức không có nhiều tình huống tấn công đe doạ hàng thủ đối phương.

Arsenal đánh bại Bayern Munich. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, mỗi đội chỉ có 1 cú sút trúng đích và đều ghi bàn. Jurrien Timber giúp Arsenal vượt lên ở tình huống phạt góc phút 22. Bayern Munich gỡ hoà sau đó 10 phút nhờ pha dứt điểm của cầu thủ 17 tuổi Lennart Karl.

Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn khi Arsenal bắt đầu tăng sức tấn công, không để đối thủ giữ bóng nhiều như trước. Sau nhiều tình huống uy hiếp liên tục, "Pháo thủ" có bàn thắng thứ 2 từ tình huống phối hợp mãn nhãn. Riccardo Calafiori kiến tạo cho Noni Madueke lập công.

Bayern Munich cố gắng tấn công nhưng khi còn chưa tạo ra cơ hội nguy hiểm nào, họ lại thủng lưới. Thủ môn Manuel Neuer băng lên gần giữa sân nhưng không chặn được Gabriel Martinelli. Tiền đạo Arsenal dễ dàng đưa bóng vào khung thành trống để ấn định chiến thắng 3-1.

Do Inter Milan thua Atletico Madrid 1-2 ở trận đấu cùng giờ, Arsenal trở thành đội duy nhất chạm mốc 15 điểm sau 5 lượt trận đầu tiên của vòng phân hạng UEFA Champions League mùa này. Họ cũng là đội thủng lưới ít nhất - chỉ 1 bàn thua tính đến thời điểm hiện tại.

Arsenal độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng Champions League. (Ảnh: Reuters)

Trái ngược với Arsenal, đội bóng đồng hương là Liverpool tiếp tục trải qua trận đấu "thảm hoạ". Đội đương kim vô địch giải Ngoại Hạng Anh thua PSV Eindhoven với tỷ số 1-4 ngay trên sân nhà.

Liverpool kiểm soát bóng áp đảo (63%), tung ra 27 pha dứt điểm, 10 lần sút trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,66. Tuy nhiên, đội chủ sân Anfield chỉ ghi được 1 bàn. Trong khi đó, PSV Eindhoven tận dụng rất tốt sự yếu kém của hàng thủ đối phương để chọc thủng lưới Liverpool tới 4 lần.

Kết quả UEFA Champions League (Cúp C1) sáng 27/11

Copenhagen 3-2 Kairat Almaty

Pafos 2-2 AS Monaco

Arsenal 3-1 Bayern Munich

Atletico Madrid 2-1 Inter Milan

Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta

Liverpool 1-4 PSV

Olympiacos 3-4 Real Madrid

PSG 5-3 Tottenham

Sporting Lisbon 3-0 Club Brugge