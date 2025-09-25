Kết quả bóng đá Anh: Arsenal thắng dễ Port Vale

(VTC News) -

Highlight Port Vale 0-2 Arsenal

Sáng 25/9, Arsenal đấu với Port Vale ở vòng 3 Carabao Cup (Cúp Liên đoàn Anh) trên sân vận động có sức chứa chưa đến 20 nghìn khán giả. Dù tung ra sân đội hình có nhiều cầu thủ dự bị hoặc mới bình phục chấn thương, á quân giải Ngoại Hạng Anh vẫn vượt trội hoàn toàn đối thủ ở giải hạng dưới.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của Arsenal ở trận này lên tới hơn 80%. Eberechi Eze ghi bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal khi trận đấu mới diễn ra 8 phút. Đội khách chơi bóng thong thả đến phút 86 mới ghi bàn thứ hai từ cú sút của Leandro Trossard.

Chiến thắng 2-0 trước Port Vale đưa Arsenal vào vòng 4 (vòng 1/8) dự kiến diễn ra tháng 10/2025. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta là Brighton.

Kết quả: Port Vale 0-2 Arsenal

Ghi bàn

Arsenal: Eze (8'), Trossard (86')

Đội hình Port Vale vs Arsenal

Port Vale: Gauci, Humphreys, Debrah, Connor Hall, Lawrence Gabriel, Croasdale, George Hall, Walters, Headley, Curtis, Paton.

Arsenal: Kepa, Ben White, Mosquera, Saliba, Lewis Skelly, Nwaneri, Norgaard, Eze, Saka, Merino, Martinelli.