Tiền đạo giá 4.500 tỷ đồng ghi bàn, Liverpool vất vả thắng đội hạng dưới

(VTC News) -

Sáng 24/9, Liverpool đấu với Southampton trên sân nhà ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup). Chạm trán đối thủ hạng dưới, nhà vô địch giải Ngoại Hạng Anh gặp nhiều khó khăn hơn dự đoán. Dù vậy, sự tỏa sáng đúng lúc của ngôi sao giúp Liverpool giành quyền đi tiếp.

Highlight Liverpool 2-1 Southampton

Southampton nhập cuộc đầy tự tin. Dù chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 36%, chính đội khách mới là bên có nhiều cú sút hơn trong hiệp một (9 lần, trong khi Liverpool chỉ có 4). Cầu thủ Southampton một lần đưa bóng trúng cột, một lần dứt điểm ra ngoài trước khung thành trống.

Trong hiệp đấu bế tắc, Liverpool phải nhờ tới sai lầm của đối thủ mới ghi bàn. Federico Chiesa cướp được bóng từ đương chuyền của thủ môn Southampton và kiến tạo cho Alexander Isak ghi bàn mở tỷ số ở phút 42. Đây là bàn thắng đầu tiên của ngôi sao người Thụy Điển ở Liverpool.

Liverpool chật vật trước đối thủ hạng dưới Southampton. (Ảnh: Reuters)

Southampton tiếp tục gây khó khăn cho Liverpool trong hiệp 2. Cú phá bóng hỏng của Wataru Endo tạo cơ hội cho Shea Charles dứt điểm cận thành ghi bàn gỡ hòa. Đây cũng là cú sút trúng đích duy nhất của đội khách ở nửa sau trận đấu.

Liverpool đẩy mạnh tấn công trong những phút cuối trận. Lần thứ tư trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot ghi bàn quyết định mang về chiến thắng sau phút 80.

Người hùng của Liverpool là Hugo Ekitike với pha dứt điểm vào khung thành rộng mở sau khi Chiesa kiến tạo "dọn cỗ". Anh nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai) vì pha cởi áo ăn mừng bàn thắng. Liverpool đánh bại Southampton với tỷ số 2-1 và giành quyền vào vòng 4 (vòng 1/8) Carabao Cup.

Đại diện khác của giải Ngoại Hạng Anh là Chelsea cũng vất vả trước đối thủ hạng dưới. Trong trận gặp Lincoln trên sân khách, Chelsea thủng lưới trước sau pha dứt điểm của Rob Street cuối hiệp một.

Dù vậy, 2 bàn thắng trong vòng chưa đầy 5 phút đầu hiệp 2 giúp Chelsea lật ngược tình thế. Tyrique George ghi bàn gỡ hòa và kiến tạo cho Facundo Buonanotte ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.