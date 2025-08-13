Bộ Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo lợi dụng dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), khi Đảng, Nhà nước và nhiều cơ quan, tổ chức trên cả nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng bối cảnh này để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Mục tiêu của chiêu trò này là dụ dỗ người dân đăng ký tham gia để từ đó thu thập thông tin cá nhân và tìm cách yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Các trang fanpage giả, nhiều trang thậm chí có tích xanh, lượt người theo dõi lớn. (Nguồn: Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an)

Theo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), các đối tượng lừa đảo thường tạo lập những tài khoản mạng xã hội mạo danh cơ quan, tổ chức uy tín, thậm chí có trường hợp được xác thực “tích xanh”, để đăng tải thông tin quảng cáo các sự kiện hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khi người dân liên hệ, những kẻ lừa đảo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua tin nhắn hoặc điền vào biểu mẫu đã chuẩn bị sẵn. Tiếp đó, chúng đề nghị chuyển tiền đặt cọc, thanh toán toàn bộ chi phí hoặc tạm ứng tiền đăng ký tham gia chương trình, cùng nhiều hình thức khác nhằm dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, chúng thường thông báo lỗi giao dịch, sai nội dung hoặc cú pháp nạp, tiền bị khóa… rồi đưa ra nhiều lý do khác để yêu cầu người dân chuyển thêm tiền, hứa sẽ hoàn lại sau. Trong một số trường hợp, chúng lôi kéo nạn nhân tham gia các chương trình trực tuyến, làm nhiệm vụ hoặc chơi trò chơi online, liên tục yêu cầu nạp tiền từ số nhỏ đến lớn cho tới khi nạn nhân phát hiện hoặc không còn khả năng tiếp tục nạp.

Từ thực tế này, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước khi đăng ký tham gia bất kỳ chương trình, sự kiện online nào; đồng thời tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức, cá nhân tổ chức sự kiện. Người dân nên kiểm tra “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, bởi các trang giả mạo, kể cả có tích xanh, thường mới được lập hoặc đổi tên, với quản trị viên ở nhiều quốc gia khác nhau.

Ngoài ra, mỗi người cần chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người thân, bạn bè để nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo mới. Nếu không may bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cần trình báo ngay tới cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.