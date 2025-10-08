Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt thỏa thuận về Gaza

(VTC News) -

Vào ngày thứ hai của cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh của Ai Cập, lãnh đạo cấp cao của Hamas Khalil Al-Hayya phát biểu với kênh Al Qahera News TV rằng nhóm này đến "để tham gia vào cuộc đàm phán nghiêm túc và có trách nhiệm".

Ông cho biết Hamas sẵn sàng đạt được thỏa thuận, nhưng cần có "sự đảm bảo" để chấm dứt xung đột và đảm bảo "cuộc chiến sẽ không tái diễn".

Xe quân sự Israel gần biên giới với Dải Gaza. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời nguồn tin thân cận thông tin thêm các cuộc đàm phán giữa Israel và lực lượng Hamas tạm nghỉ một ngày và bầu không khí tốt hơn cuộc họp hôm 6/10. Cuộc đàm phán vào ngày 8/10 sẽ là dấu hiệu quyết định cho thấy liệu có thể đạt tiến triển hay không, xét đến sự hiện diện của nhà hòa giải cấp cao.

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cũng sẽ tham gia cuộc đàm phán "với mục đích thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn ở Gaza và thỏa thuận thả con tin".

Nhân kỷ niệm hai năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel, dẫn đến cuộc tấn công của Israel vào Gaza, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lạc quan về tiến triển hướng tới thỏa thuận Gaza. Phái đoàn Mỹ, bao gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của ông Trump và cũng là đặc phái viên Trung Đông của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên đã lên đường tham dự cuộc đàm phán tại Ai Cập.

"Tôi nghĩ có khả năng chúng ta có thể có hòa bình ở Trung Đông, không chỉ giới hạn ở Gaza", ông Trump nói với phóng viên tại Washington.

Một số nguồn tin quốc tế khẳng định Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy các bên tiến tới thỏa thuận ngay trong tuần này. Các bên cũng dự kiến thống nhất một cơ chế thực thi hoạt động trao đổi, trước khi thảo luận các nội dung quan trọng khác trong sáng kiến chấm dứt cuộc chiến Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo chính quyền Gaza, có khoảng 67.000 người thiệt mạng và vùng đất Palestine này bị tàn phá nặng nề bởi những cuộc tấn công của Israel sau vụ tấn công ngày 7/10/2023.