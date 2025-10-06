Israel tuyên bố không có lệnh ngừng bắn ở Gaza

(VTC News) -

Israel cho biết quân đội nước này có thể tiếp tục hoạt động ở Gaza vì mục đích phòng thủ. Sự việc diễn ra sau khi Hamas chấp nhận một số phần quan trọng trong kế hoạch hòa bình của Mỹ do Tổng thống Donald Trump đề xuất và được sự ủng hộ của Israel.

Một số nội dung trong bản kế hoạch 20 điểm được lực lượng Hamas đồng ý bao gồm chấm dứt xung đột, rút ​​quân của Israel và trả tự do cho con tin Israel cùng người Palestine bị bắt giữ.

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Gaza.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn để lại một số vấn đề cần phải đàm phán thêm cũng như những câu hỏi chưa được giải đáp, chẳng hạn như liệu Israel có sẵn sàng giải trừ vũ khí hay không, một yêu cầu quan trọng của Israel để chấm dứt xung đột.

Hôm 5/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa kết thúc, dù cả Israel và Hamas đều đồng ý với một số phần của kế hoạch.

Ông Rubio phát biểu với chương trình Meet the Press của NBC News về việc thả các con tin tại Gaza: "Chúng ta sẽ biết rất nhanh liệu Hamas có nghiêm túc hay không thông qua tiến độ của cuộc đàm phán kỹ thuật về mặt hậu cần".

Các nhà đàm phán dự kiến ​​tổ chức cuộc đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh của Ai Cập và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ hy vọng các con tin bị bắt giữ ở Gaza có thể được thả trong vòng vài ngày.

Ông Netanyahu cho biết ông chỉ thị cho nhà đàm phán đến Ai Cập "để hoàn thiện chi tiết kỹ thuật", trong khi Cairo xác nhận họ cũng sẽ tiếp đón phái đoàn từ Hamas để đàm phán về "điều kiện cơ bản và chi tiết trong hoạt động trao đổi tất cả tù nhân Israel và Palestine".

Truyền thông nhà nước Ai Cập đưa tin hai bên sẽ tổ chức cuộc đàm phán gián tiếp vào ngày 5 - 6/10 (giờ địa phương), ngay trước lễ kỷ niệm hai năm cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10, vụ việc châm ngòi cho cuộc chiến hiện tại.

Nhà Trắng thông tin thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump cử hai đặc phái viên tới Ai Cập - con rể ông là Jared Kushner và nhà đàm phán Trung Đông Steve Witkoff.

AFP dẫn lời quan chức cấp cao của Hamas giấu tên tiết lộ: "Hamas rất mong muốn đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngay lập tức bắt đầu quá trình trao đổi tù nhân theo điều kiện thực tế".

Trước đó, hãng thông tấn AFPTV đưa tin có gần 60 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, trong đó có 40 người ở Thành phố Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz phát biểu: "Quyết định chiếm đóng Gaza, sự sụp đổ của các tòa nhà nhiều tầng và cường độ hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong thành phố dẫn đến việc sơ tán khoảng 900.000 cư dân về phía nam, tạo ra áp lực rất lớn đối với Hamas và những quốc gia ủng hộ lực lượng này".