Ông Trump: Israel và Hamas ký kết giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận Gaza

(VTC News) -

Hôm 8/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bài viết trên Truth Socia với nội dung: "Tôi rất tự hào khi thông báo Israel và Hamas đều đã ký kết giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hòa bình do chúng tôi đề xuất. Điều này có nghĩa là tất cả con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về đường ranh giới thỏa thuận như những bước đầu tiên hướng tới nền hòa bình vững mạnh, bền vững và lâu dài".

Trước đó không lâu, ông Trump cũng nói rằng thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Gaza đang ở "rất gần" và ông có thể tới Ai Cập vào cuối tuần này, sớm nhất là vào ngày 11/10.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tôi vừa nhận được ghi chú từ Ngoại trưởng Mỹ nói rằng chúng ta sắp đạt thỏa thuận ở Trung Đông và họ sẽ cần đến tôi ngay", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

Tờ giấy ghi chú viết tay của Ngoại Trưởng Mỹ có nội dung: "Quý vị cần sớm phê duyệt bài đăng trên Truth Social để có thể công bố thỏa thuận trước", hãng thông tấn Associated Press sau đó đưa tin. Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Phương tiện truyền thông nhà nước Ai Cập cũng đưa tin các nhà trung gian thông tin Israel và Hamas đồng ý trao đổi con tin và tù nhân cũng như tiếp cận viện trợ.

Sau thông báo của ông Trump và các nhà trung gian, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ đưa tất cả con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza về nước.

"Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ đưa tất cả họ trở về nhà", văn phòng Thủ Tướng Netanyahu nhấn mạnh trong tuyên bố ngắn gọn.

Thông báo cũng xác nhận ông Netanyahu sẽ triệu tập cuộc họp chính phủ vào ngày 9/10 để phê duyệt thỏa thuận. Trong khi đó, Hamas kêu gọi ông Trump buộc Israel phải tôn trọng hoàn toàn thỏa thuận về Gaza.

Chỉ một ngày sau lễ kỷ niệm 2 năm cuộc tấn công của Hamas vào Israel, dẫn đến cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào Gaza, các nhà đàm phán cũng trao danh sách con tin và tù nhân Palestine để trao đổi với Israel, đây là phần quan trọng trong giai đoạn đầu tiên của bản kế hoạch hoà bình do ông Trump đề xuất.