Israel lại tấn công dữ dội vào Lebanon

Theo Thông tấn nhà nước Lebanon (NNA), khu vực chịu thương vong nặng nề nhất là Kfar Roummane, gần thành phố Nabatieh, với 11 người thiệt mạng. Máy bay chiến đấu Israel đã phóng tên lửa đánh sập một tòa nhà 3 tầng có nhiều người sinh sống bên trong. Trong số 9 thi thể được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà, có 2 trẻ sơ sinh.

Cũng tại Kfar Roummane, máy bay chiến đấu Israel đã phóng tên lửa vào một phương tiện dân sự đang lưu thông. Đòn tập kích khiến 2 người chết tại chỗ.

Khói bốc lên từ các ngôi làng sau khi Israel nã pháo vào quận Nabatiyeh, thị trấn Marjayoun, miền Nam Lebanon, ngày 23/9/2024. (Ảnh: KT)

Ngoài Kfar Roummane, không quân Israel cũng oanh tạc các mục tiêu tại Nabatieh al-Fawqa và Arabsalim, và phá hủy ít nhất một tòa nhà tại Deir al-Zahrani.

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về số thương vong trên. Tuy nhiên, trong một thông báo sáng nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận không quân nước này đã đánh phá các mục tiêu của Phong trào Hezbollah ở Nam Lebanon.

Trước khi tung đòn không kích, IDF đã ban hành cảnh báo sơ tán đối với người dân sống tại các địa điểm có sự xuất hiện của Hezbollah.

Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp Israel tấn công vào Lebanon, bất chấp việc Mỹ, Israel và Lebanon đã ký thỏa thuận khung 3 bên về dừng giao tranh cuối tháng 6.

Trong một tuyên bố hôm qua, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án sự leo thang nguy hiểm của Israel nhắm vào các thể chế nhà nước và cơ sở y tế của Lebanon. Ông Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, lập tức can thiệp nhằm ngăn chặn hành vi thù địch của Israel.

Bá Thi (VOV-Cairo)