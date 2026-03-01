Trung Đông chìm trong khói lửa sau đòn đáp trả của Iran

(VTC News) -

Nhiều người bị thương sau khi một khách sạn hạng sang ở Dubai trúng tên lửa do Iran tấn công. (Video: The Guardian)

Tên lửa được cho là rơi xuống Qatar khi Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa. (Video: The Guardian)

Tòa tháp Hira ở khu dân cư Hoora tại Bahrain. (Video: Euro News)

Video từ Dubai cho thấy một máy bay không người lái Shahed đang tấn công tòa nhà. (Video: Euro News)

Trung Đông rung chuyển trong làn sóng đáp trả dữ dội của Iran, khi tên lửa và máy bay không người lái đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự và đô thị, để lại phía sau những khu phố tan hoang, bầu trời đặc khói và hàng nghìn người phải chạy vào hầm trú ẩn.

Sau các cuộc không kích quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, Tehran đã phát động đòn đáp trả trên diện rộng nhắm vào Israel cùng nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Từ Qatar, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), còi báo động vang lên liên tục khi các hệ thống phòng không hoạt động hết công suất để đánh chặn tên lửa.

Lực lượng cứu hộ Israel nhanh chóng được triển khai tới hiện trường một tòa nhà bị hư hại ở Tel Aviv sau khi tên lửa đạn đạo Iran tập kích nhiều khu vực trong thành phố. (Nguồn: The New York Times)

Các tiếng nổ vang lên khi một vật thể bay từ Iran bị đánh chặn trên bầu trời Dubai. (Nguồn: The New York Times)

Khách sạn hạng sang Fairmont The Palm ở Dubai bị hư hại do một cuộc tấn công của Iran. (Nguồn: The New York Times)

Một chiếc du thuyền lướt qua cột khói bốc lên từ cảng Jebel Ali, Dubai. (Nguồn: The New York Times)

Khói bốc lên sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran tại khu vực cảng ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. (Nguồn: AP)

Nhân viên cứu hộ băng bó và sơ cứu cho một người đàn ông bị thương tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Iran ở Tel Aviv, Israel. (Nguồn: AP)

Một quả tên lửa bị đánh chặn tại Doha, Qatar. (Nguồn: CNN)