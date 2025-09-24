Hang động dung nham khổng lồ dưới lòng đất Sao Kim: Bí ẩn thách thức khoa học

(VTC News) -

Các nhà khoa học vừa xác nhận sự tồn tại của những đường hầm dung nham khổng lồ dưới bề mặt Sao Kim – hành tinh láng giềng nóng bỏng của Trái Đất.

Sao Kim, hành tinh nóng và có áp suất cao dần hé lộ những bí ẩn. (Nguồn: NASA)

Theo New Scientist, các nhà nghiên cứu phát hiện các “lava tubes” – ống dung nham – trên Sao Kim có nhiều điểm tương đồng với các cấu trúc tương tự trên Mặt Trăng hơn là Trái Đất, dù hành tinh này có khối lượng và lực hấp dẫn gần giống Trái Đất.

Thông thường, các ống dung nham có xu hướng lớn hơn khi trọng lực yếu, do thành ống ít bị sụp đổ. Tuy nhiên, Sao Kim lại phá vỡ quy luật này. “Các ống dung nham trên Trái Đất nhỏ hơn, trên Sao Hỏa lớn hơn một chút, và trên Mặt Trăng còn lớn hơn nữa. Nhưng Sao Kim lại có thể tích ống rất, rất lớn,” nhà nghiên cứu Barbara De Toffoli (Đại học Padova) chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Europlanet ở Phần Lan.

Bà cho rằng có thể tồn tại một yếu tố địa chất đặc biệt nào đó trên Sao Kim đang đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các cấu trúc này.

Trước đó, các nhà thiên văn học đã ghi nhận nhiều hố lớn rải rác trên bề mặt Sao Kim, nghi ngờ là dấu vết của các ống dung nham. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng rõ ràng để loại trừ các nguyên nhân địa chất khác.

Trong nghiên cứu mới, nhóm của De Toffoli đã đưa ra bằng chứng thuyết phục đầu tiên về sự tồn tại của các ống dung nham trên Sao Kim. Các hố được phát hiện nằm gần núi lửa lớn và phát triển theo hướng phù hợp với độ dốc địa hình, cho thấy chúng hình thành từ dòng dung nham chảy trên bề mặt nghiêng.

Các nhà khoa học xác nhận có đường hầm ngầm khổng lồ trên sao Kim. (Nguồn: Newscientist)

Mô hình hóa cho thấy các khoang này phù hợp với quá trình hình thành khi lớp trên cùng của dòng dung nham nguội đi, trong khi phần nóng chảy bên dưới tiếp tục chảy, để lại một đường ống rỗng.

Môi trường cực nóng và áp suất cao của Sao Kim có thể cho phép các ống này phát triển đến kích thước khổng lồ, bất chấp lực hấp dẫn mạnh hơn Mặt Trăng. “Các đặc điểm quan sát được, đặc biệt là quy mô lớn, cho thấy Sao Kim có thể sở hữu một số khoang ngầm rộng lớn nhất trong hệ Mặt Trời,” nhóm nghiên cứu viết.

Phát hiện này mở ra cơ hội hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa nhiệt và kiến tạo của Sao Kim, cũng như điều kiện địa chất trong quá khứ và hiện tại của hành tinh này.

Nhóm nghiên cứu đang kêu gọi sử dụng thiết bị radar ngầm (SRS) thuộc sứ mệnh EnVision của Cơ quan Vũ trụ châu Âu để khảo sát kỹ hơn. Tàu thăm dò dự kiến sẽ được phóng lên Sao Kim vào cuối năm 2031, nhằm lý giải vì sao hành tinh này lại “khác biệt đến vậy”.