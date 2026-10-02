Ion City: 'Thành phố kinh tế đêm' giữa thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh

(VTC News) -

Từ không gian công nghiệp đến những hành lang đô thị mới

Công nghiệp phát triển thúc đẩy nhu cầu nhà ở, lưu trú, thương mại và dịch vụ tại Thành phố Bắc Ninh. Các trục giao thông kết nối khu sản xuất với không gian sống từng bước trở thành hành lang phát triển đô thị.

Ion City nằm tại lõi thủ phủ công nghiệp thành phố Bắc Ninh.

Đại lộ Võ Văn Kiệt, với định hướng mở rộng mặt cắt 60m, 14 làn xe, mở ra dư địa phát triển thương mại, dịch vụ và dân cư hai bên tuyến đường. Khả năng kết nối tới các khu công nghiệp Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, Quang Châu, Đình Trám, Yên Lư… tạo lợi thế tiếp cận nhu cầu mua sắm, gặp gỡ và giải trí của người lao động, chuyên gia, doanh nghiệp, đặc biệt sau giờ làm việc.

Sự cộng hưởng giữa hạ tầng và nhu cầu tiêu dùng là cơ sở để phát triển những đô thị bài bản, thu hút cư dân và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Ion City: “Thành phố kinh tế đêm” trên trục đại lộ Võ Văn Kiệt

Tọa lạc hai bên đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Tiền Phong, ION CITY sở hữu quy mô gần 90 ha, trải dài khoảng 3,5 km mặt đại lộ. Lợi thế này tạo điều kiện tổ chức một tổng thể đô thị đa chức năng, kết nối không gian an cư với các hoạt động thương mại, dịch vụ và trải nghiệm.

Dự án gồm 2.265 sản phẩm đất nền phố và 818 sản phẩm Building 6 tầng có hầm, kết hợp cùng hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ. Cơ cấu sản phẩm này hướng tới đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, đồng thời tạo nền tảng hình thành cộng đồng cư dân và thị trường tiêu dùng nội khu trong tương lai.

Đại lộ Võ Văn Kiệt được định hướng mở rộng mặt cắt ngang 60m, kết hợp tuyến Metro theo quy hoạch.

Đối với dòng đất nền phố, các lựa chọn diện tích như 60, 70, 75, 90, 96 và 110m², mặt tiền 5-6 m mang đến sự linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch an cư, kinh doanh hoặc cho thuê. Đất nền phố Ion City đã có sổ hồng từng lô, tạo cơ sở để khách hàng an tâm sở hữu và chủ động hoạch định phương án sử dụng tài sản lâu dài.

Trong khi đó, dòng sản phẩm Building 6 tầng có hầm, mặt tiền rộng lên đến 8m trên đại lộ Võ Văn Kiệt sở hữu lợi thế phát triển showroom, văn phòng, nhà hàng, cửa hàng và dịch vụ. Bề ngang mặt tiền thuận lợi bố trí biển hiệu, trưng bày sản phẩm và gia tăng khả năng nhận diện thương hiệu trên trục giao thông lớn.

Không gian 6 tầng cho phép phân chia công năng linh hoạt, đáp ứng phương án tự kinh doanh, cho thuê từng tầng hoặc khai thác toàn bộ tòa nhà; tầng hầm bổ sung diện tích đỗ xe, tạo thuận tiện cho khách hàng và nhân sự, đồng thời tối ưu không gian kinh doanh tại các tầng nổi.

Kết hợp vị trí kết nối các khu công nghiệp, sản phẩm mở ra cơ hội tiếp cận nhu cầu giao thương, mua sắm và dịch vụ của cư dân, chuyên gia cùng cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực.

Sự kết hợp giữa hai dòng sản phẩm thể hiện định hướng phát triển của Ion City: gắn không gian sống với khả năng khai thác thương mại, đáp ứng nhu cầu ở - kinh doanh - cho thuê - tích sản trong cùng một đô thị.

Hệ tiện ích tạo nền tảng cho nhịp sống kinh tế đêm

Để phát triển một điểm đến thương mại có sức hút, lợi thế vị trí cần được bổ sung bằng hệ tiện ích và trải nghiệm đủ đa dạng. Tại Ion City, Tập đoàn TUTA chú trọng quy hoạch các không gian phục vụ đời sống cư dân, đồng thời hướng tới nhu cầu sử dụng dịch vụ của khu vực lân cận.

Nổi bật là cụm 4 công viên liên hoàn Ngọc Hân Công Chúa, kết nối cảnh quan xanh với các hoạt động vui chơi, vận động và thư giãn. Cùng hệ tiện ích giáo dục, y tế, thương mại và dịch vụ, những không gian này góp phần hoàn thiện môi trường sống và tạo thêm lý do để khách hàng đến, trải nghiệm và quay trở lại.

Chuỗi 4 công viên Ngọc Hân Công Chúa nằm trong lõi Ion City.

Trong tổng thể dự án, khách sạn quốc tế Sheraton là điểm nhấn về lưu trú và dịch vụ, hướng tới cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và khách công tác. Khi đi vào vận hành, công trình được kỳ vọng bổ sung nguồn khách, thúc đẩy nhu cầu gặp gỡ, giao thương và sử dụng các tiện ích trong đô thị.

Trên nền tảng đó, định hướng “Thành phố kinh tế đêm” của Ion City được phát triển thông qua sự kết nối giữa lưu trú, mua sắm, ẩm thực và giải trí. Hoạt động thương mại có cơ hội tiếp nối sau giờ làm việc, kéo dài thời gian trải nghiệm và mở rộng khả năng khai thác cho các cơ sở kinh doanh.

Đối với khu vực tập trung các khu công nghiệp, đây là hướng phát triển gắn với nhu cầu thực tế. Cộng đồng cư dân, người lao động và chuyên gia cần những điểm đến thuận tiện để dùng bữa, mua sắm, giao lưu và thư giãn. Khả năng đáp ứng những nhu cầu ấy sẽ góp phần tạo sức sống cho đô thị và bồi đắp giá trị thương mại theo thời gian.