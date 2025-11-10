Chia sẻ:
Đóng
Thời sự
Video
Kinh tế
Thế giới
Thể thao
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Đời sống
Phóng sự - Khám phá
Trẻ
Về chúng tôi
Chính trị
Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến
Thứ Hai, 10/11/2025 10:30:00 +07:00
(VTC News) -
Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Đọc thêm
Infographic: Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
0
Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung
0
Infographic: Sự nghiệp Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng
0
Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
0
phó chủ tịch quốc hội
công tác nhân sự
Quốc hội khóa XV
ông Đỗ Văn Chiến
Bình luận
Trang chủ
Liên hệ
Cỡ chữ
Bình luận
Chia sẻ
Bình luận