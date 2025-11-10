Chính trị

Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Thứ Hai, 10/11/2025 10:30:00 +07:00

(VTC News) - Ông Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Infographic: Sự nghiệp Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến - 1

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
Đọc thêm
Bình luận
vtcnews.vn