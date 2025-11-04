Chính trị

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thứ Ba, 04/11/2025 10:48:00 +07:00

(VTC News) - Ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.

Infographic: Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc - 1

Chuyên đề: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
