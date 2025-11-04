Chia sẻ:
Infographic: Sự nghiệp Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Thứ Ba, 04/11/2025 10:48:00 +07:00
(VTC News) -
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2030.
Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng
