Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung
Thứ Bảy, 25/10/2025 12:35:30 +07:00
(VTC News) -
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung, quyền Bộ trưởng Ngoại giao, giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.
công tác nhân sự
Bộ trưởng ngoại giao
kỳ họp thứ 10
Quốc hội khóa XV
Ông Lê Hoài Trung
