Infographic: Sự nghiệp Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Thứ Bảy, 25/10/2025 12:21:57 +07:00

(VTC News) - Sáng 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Infographic: Sự nghiệp Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng - 1

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
