Infographic: Sự nghiệp Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng
Thứ Bảy, 25/10/2025 12:21:57 +07:00
(VTC News) -
Sáng 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội phê chuẩn ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó thủ tướng
công tác nhân sự
kỳ họp thứ 10
Hồ Quốc Dũng
Quốc hội khóa XV
