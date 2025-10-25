Chính trị

Infographic: Sự nghiệp Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Thứ Bảy, 25/10/2025 13:01:23 +07:00

(VTC News) - Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng được Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Anh Văn(Thiết kế: Nhật Anh)
