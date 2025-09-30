(VTC News) -

Ngày 28/9, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam và TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên đề “Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể du lịch quốc gia”, với sự tham dự của hơn 170 đại biểu, lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp du lịch.

Sự kiện được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm xác định vị thế của Cà Mau trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, đưa hình ảnh vùng đất cực Nam Tổ quốc trở thành thương hiệu đặc trưng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng lan tỏa và tạo động lực cho nhiều lĩnh vực khác. Ông cho biết Cà Mau sẽ tập trung xây dựng chiến lược thương hiệu bài bản, gắn với xu hướng toàn cầu là du lịch xanh, thông minh và bền vững. Tỉnh cam kết “lắng nghe - đồng hành - hành động” để biến ý tưởng thành sản phẩm, tạo dấu ấn riêng biệt trong lòng du khách.

Các chuyên gia nhận định Cà Mau không nên bị giới hạn ở hình ảnh “điểm cực Nam” trên bản đồ. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Du lịch, cho rằng thương hiệu Cà Mau phải được định vị như một biểu tượng cảm xúc, nơi hội tụ rừng, biển, văn hóa bản địa và ký ức của du khách.

Theo ông, định vị không dừng ở trình diễn hình ảnh, mà cần hướng tới việc kiến tạo ký ức để mỗi chuyến đi đến Cà Mau đều trở thành trải nghiệm khó quên.

Cảnh đẹp nên thơ của khu Đảo Hòn Khoai Cà Mau (ảnh internet)

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình đề xuất Cà Mau khai thác lợi thế từ sự giao thoa của thiên nhiên và văn hóa. Ba hướng định vị chính được nhấn mạnh gồm du lịch xanh, di sản văn hóa và ẩm thực truyền thống. Đây là những yếu tố có thể tạo nên sự khác biệt, không trùng lặp với các điểm đến khác trong cả nước.

Đại diện doanh nghiệp lữ hành cho rằng Cà Mau cần xây dựng những tour “đặc sản” để dẫn dắt du khách. Các sản phẩm như “Một ngày nơi cực Nam” với hành trình ngắm bình minh, khám phá rừng ngập mặn, trải nghiệm ẩm thực biển và giao lưu cùng ngư dân hay tour “Hồn xưa công tử - điệu Nam bộ” sẽ giúp du khách kết nối cảm xúc, ghi nhớ lâu dài về vùng đất này.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải khẳng định để biến thương hiệu thành hiện thực, Cà Mau cần đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đặc biệt là giao thông, cảng biển và sân bay, nhằm mở rộng kết nối vùng. Song song đó, địa phương phải xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, chống tình trạng “chặt chém”, gian lận thương mại và tăng cường quản lý vệ sinh, an ninh.

Tỉnh Cà Mau cũng định hướng phát triển bốn nhóm sản phẩm du lịch chủ lực: du lịch sinh thái - trải nghiệm; du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh; du lịch ẩm thực; và các giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đây sẽ là nền tảng để hình thành thương hiệu Cà Mau mang tính khác biệt, có sức cạnh tranh trong tổng thể du lịch quốc gia.

Cà Mau đang đứng trước cơ hội chuyển mình, từ một điểm đến được nhớ bởi “cực Nam Tổ quốc” trở thành biểu tượng cảm xúc và trải nghiệm độc bản trong lòng du khách. Nếu định vị đúng và đầu tư hiệu quả, vùng đất Đất Mũi hoàn toàn có thể khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.