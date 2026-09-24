Iconia Lakeside: Giá trị hiếm có của nhà phố 2 mặt tiền

(VTC News) -

Hai nhịp sống thương mại song hành và bổ trợ

Một tổ hợp đô thị chỉ thực sự có sức sống khi các không gian bên trong liên tục tạo nhu cầu cho nhau. Cư dân tạo nhu cầu mua sắm, ăn uống và dịch vụ; khối văn phòng bổ sung dòng người trong giờ hành chính, còn thương mại trở thành điểm kết nối giữa hai nhóm này. Trong cấu trúc đó, nhà phố là một trong những mắt xích trực tiếp của dòng chảy đô thị.

Nhịp sống bắt đầu từ nhu cầu của cư dân như café, bữa sáng hay mua sắm vật dụng thiết yếu. Đến giờ hành chính, dòng người làm việc tại khối văn phòng bổ sung nhu cầu ăn uống, gặp gỡ, giao dịch và sử dụng dịch vụ. Chiều tối, các hoạt động ẩm thực, mua sắm và giải trí tiếp tục tạo thêm nhịp vận động với cộng đồng cư dân và dòng khách từ các tòa nhà văn phòng trong khu vực.

Tại Iconia Lakeside, mô hình đô thị tích hợp được cộng hưởng với thiết kế nhà phố hai mặt tiền. Hai hướng tiếp cận giúp đón dòng người từ hai phía, mở rộng khả năng tổ chức không gian và khai thác kinh doanh. Hai mặt thoáng cùng ban công cũng tăng khả năng lấy sáng, thông gió và nhận diện kiến trúc.

Các căn nhà phố tại Iconia Lakeside sở hữu kiến trúc và thiết kế hai mặt tiền độc đáo. (Ảnh: NewX Estate)

Theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND TP Hà Nội, đường Lương Thế Vinh đoạn qua dự án sẽ được quy hoạch mở rộng với mặt cắt ngang 17,5m, gồm lòng đường 7,5m và vỉa hè hai bên, mỗi bên 5m. Khoảng vỉa hè rộng tạo thêm dư địa cho các mô hình cần không gian tương tác với khách hàng như café, F&B, dịch vụ giải trí hay trưng bày sản phẩm.

Với cấu trúc 4 tầng, chủ sở hữu có thể tổ chức nhiều công năng trên cùng một tài sản, từ kinh doanh, làm việc đến sinh hoạt. Tầng một có thể dành cho bán lẻ, café hoặc showroom; các tầng trên có thể bố trí văn phòng, studio, không gian dịch vụ, phòng tiếp khách hoặc khu vực sinh hoạt riêng.

Hai lối vào từ hai phía giúp các nhóm công năng được tổ chức tương đối độc lập, phù hợp với chủ sở hữu vừa kinh doanh, vừa sử dụng một phần căn nhà cho nhu cầu riêng hoặc cho thuê từng phần. Khi mô hình kinh doanh thay đổi, công năng giữa các tầng cũng có thể điều chỉnh theo.

Nguồn cung dịch chuyển ra xa, tài sản nội đô càng trở nên đắt giá

Theo báo cáo thị trường nhà ở của Cushman & Wakefield, nguồn cung nhà liền thổ mới tại Hà Nội trong nửa đầu năm 2026 khá hạn chế, với gần 500 sản phẩm mở bán mới. Riêng quý II có khoảng 289 căn, tăng 26% so với quý trước nhưng giảm 87% so với cùng kỳ năm 2025..

Đáng chú ý, khoảng 82% nguồn cung mới tập trung tại khu vực ngoại thành. Xu hướng này được dự báo còn tiếp diễn trong những năm tới, khi Cushman & Wakefield ước tính khoảng 72% nguồn cung nhà liền thổ tương lai trong giai đoạn 2026 - 2028 sẽ tiếp tục nằm ngoài khu vực trung tâm.

Đơn vị nghiên cứu cũng lý giải, sự dịch chuyển này gắn với quỹ đất nội đô ngày càng hạn chế, đồng thời phản ánh định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa trung tâm. Điều đó cho thấy một thực tế rằng, nguồn cung bất động sản của thành phố vẫn có thể tiếp tục gia tăng, nhưng khả năng bổ sung những sản phẩm thấp tầng mới tại các khu vực đô thị đã hình thành lại ngày càng thu hẹp.

Trong bối cảnh đó, Iconia Lakeside nằm tại giao điểm Tố Hữu - Lương Thế Vinh, giữa khu vực phía Tây Hà Nội đã phát triển mạnh về dân cư, thương mại và dịch vụ. Khu vực này có hơn 60.000 dân cư, nhân viên văn phòng với mật độ cao xung quanh, tạo lợi thế về kinh doanh. Với quỹ đất khoảng 2,5ha, dự án chỉ bố trí 104 căn thấp tầng, khiến nhóm sản phẩm này có nguồn cung giới hạn trong tổng thể dự án

Dòng sản phẩm nhà phố tại Iconia Lakeside sở hữu hai mặt tiền độc đáo cùng lợi thế tiếp giáp đường Lương Thế Vinh mở rộng. (Ảnh: NewX Estate)

Sự khan hiếm của loại tài sản này thể hiện ở hai yếu tố: nguồn cung thấp tầng trong khu vực đô thị hiện hữu hạn chế và không phải nhà phố nào cũng đồng thời sở hữu hai mặt tiếp cận, khả năng khai thác đa công năng và lợi thế hạ tầng xung quanh.

Một sản phẩm tương tự có thể xuất hiện ở những khu vực khác, nhưng để đồng thời hội tụ vị trí hai mặt tiền, khu dân cư hiện hữu, khả năng khai thác thương mại và dư địa từ hạ tầng tại khu vực trung tâm Hà Nội là điều không dễ lặp lại. Sự kết hợp này tạo nên giá trị khác biệt cho nhà phố Iconia Lakeside và khả năng khai thác linh hoạt trên cùng một tài sản.