Hyundai Mighty N500 series thùng lớn, cốp to: Thêm lựa chọn cho khách hàng

(VTC News) -

Nâng cấp từ các phiên bản tải nhẹ trước đó, bộ ba Mighty N500A, N500LA & N550LA được Hyundai phát triển như giải pháp vận tải chuyên nghiệp, phù hợp với đặc thù đô thị Việt Nam, nơi cần một chiếc xe vừa chở được nhiều hàng, vừa nhanh nhẹn để di chuyển trong khung giờ hạn chế và không gian chật hẹp.

Hyundai Thành Công Thương Mại ra mắt sản phẩm tải nhẹ Mighty N500 series - “Giải pháp vận tải chuyên nghiệp”.

Mighty N500 series sở hữu tải trọng 1,9 –2,7 tấn, thùng hàng cao đến 1,9m, giúp tối ưu khả năng chuyên chở mà vẫn đảm bảo kích thước gọn gàng, dễ dàng len lỏi qua các tuyến phố đông đúc hoặc khu dân cư nhỏ. “Ngoài tải trọng, chiều cao của thùng hàng cũng rất quan trọng, để vừa đảm bảo việc chuyên chở được nhiều loại hàng hoá khác nhau, vừa đáp ứng với quy định hiện hành. Đặc biệt, chiếc xe này phù hợp với sự thay đổi của ngành công nghiệp logistics trong hiện tại, khi mà thương mại điện tử lên ngôi, tốc độ và khả năng vận chuyển đang trở thành vấn đề tiên quyết trong kinh doanh”, một chủ đơn vị vận tải cho biết.

Tùy vào loại hàng hóa, Mighty N500 series hỗ trợ đa dạng cấu hình thùng như mui bạt, thùng lửng, thùng kín, thùng composite hay thùng đông lạnh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển từ nông sản, gia cầm, thực phẩm, điện máy cho tới hàng tiêu dùng nhanh. Đặc biệt, hai phiên bản N500LA và N550LA có chiều dài thùng lên đến 4,5m, phù hợp cho cả hàng cồng kềnh và khối lượng lớn, giúp các bác tài linh hoạt giữa vận tải nội đô và liên tỉnh.

Bên trong, Mighty N500 series trang bị động cơ D4CB thế hệ mới đạt chuẩn Euro 5, không sử dụng dung dịch Ure, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành. Động cơ D4CB trên Mighty N500 series có công suất tối đa 136 Ps tại 3.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 294 Nm tại 1.250 vòng/phút cho khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trong nhiều điều kiện tải trọng khác nhau. Mô-men xoắn lớn ngay từ vòng tua thấp hỗ trợ xe chở nặng tốt, leo dốc dễ dàng và duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình di chuyển.

Mighty N500 series được trang bị lốp 7.00R16 có khả năng chịu tải cao.

Khác biệt với nhiều chiếc xe trong cùng phân khúc, tất cả phiên bản xe tải của dòng Mighty N500 series đều được trang bị lốp 7.00R16 chịu tải cao, giúp xe vận hành tốt cả trên các cung đường dài, điều kiện đường xấu. Nhíp sau bố trí ngoài khung, vệt bánh trước/sau rộng và gầm xe cao thoáng giúp xe giữ cân bằng khi vào cua, giảm rung lắc và hạn chế hư hại hàng hóa khi vận chuyển. Bên cạnh đó, khung gầm được gia cố chắc chắn và hai bánh trước, sau đồng kích thước mang lại độ ổn định tốt hơn khi di chuyển trên nhiều loại địa hình.

Không gian cabin được thiết kế rộng rãi và thông minh, mang lại sự thoải mái tối ưu cho tài xế ngay cả trên những hành trình dài hàng giờ. Các công tắc trên bảng điều khiển được bố trí một cách logic và dễ tiếp cận, giúp bạn thao tác nhanh chóng mà không rời mắt khỏi đường đi. Vô lăng với trợ lực điện có thể điều chỉnh độ nghiêng linh hoạt, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn và tăng độ chính xác khi điều khiển, dù là trên đường cao tốc hay địa hình đô thị. Ngoài ra, N500 series bổ sung thêm 2 đèn sương mù trên nóc cabin, giúp vận tải an toàn trong điều kiện thời tiết xấu.

Từ nay đến cuối tháng 10/2025, khách hàng có thể tham gia sự kiện ra mắt và trải nghiệm thực tế dòng xe Mighty N500 series tại hệ thống đại lý Hyundai Thành Công Thương Mại (HTCV) trên toàn quốc. Trong thời gian này, nhiều ưu đãi và quà tặng đặc biệt sẽ được áp dụng cho khách hàng mua xe trực tiếp tại sự kiện. Bên cạnh đó, từ nay đến 15/12/2025, với mỗi xe Mighty N500 series được bàn giao, HTCV cùng hệ thống đại lý sẽ trích 3 triệu đồng vào Quỹ “Hyundai – Ươm Mầm Xanh”, nhằm hỗ trợ con em các bác tài có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Hoạt động này là một phần trong chương trình học bổng “Hyundai – Ươm Mầm Xanh”, tiếp nối chuỗi hoạt động CSR “Hyundai Share & Care” được triển khai từ năm 2024, thể hiện cam kết của HTCV trong việc đồng hành cùng cộng đồng và thế hệ trẻ Việt Nam.